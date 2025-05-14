Бухгалтершу из Подольской РГА подозревают в убытках на 150 тысяч на одноразовой посуде для школьных укрытий

В Киеве бухгалтершу управления образования подозревают в нанесении ущерба из-за завышенных цен на одноразовую посуду для школьных укрытий.

Фото: kyiv.gp.gov.ua

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Главному бухгалтеру управления образования Подольской районной в городе Киеве государственной администрации сообщено о подозрении в служебной халатности. Она согласовала закупку одноразовой посуды для школьных укрытий по значительно завышенным ценам. Об этом информирует Киевская городская прокуратура.

Следствие установило, что в марте 2023 года между управлением образования Подольской РГА и одним из предприятий был заключен договор на поставку одноразовой посуды для обустройства укрытий в школах района. Однако, согласно заключению экспертов, стоимость закупки значительно превышала рыночную. В результате столичному бюджету нанесен ущерб на сумму более 150 тысяч гривен.

Ювенальные прокуроры Подольской окружной прокуратуры квалифицировали действия чиновницы по ч. 1 ст. 367 Уголовного кодекса Украины - служебная халатность.

Сейчас продолжается досудебное расследование.

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