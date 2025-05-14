Бухгалтерку з Подільської РДА підозрюють у збитках на 150 тисяч на одноразовому посуді для шкільних укриттів

У Києві бухгалтерку управління освіти підозрюють у завданні збитків через завищені ціни на одноразовий посуд для шкільних укриттів.

Фото: kyiv.gp.gov.ua

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Головній бухгалтерці управління освіти Подільської районної в місті Києві державної адміністрації повідомлено про підозру у службовій недбалості. Вона погодила закупівлю одноразового посуду для шкільних укриттів за значно завищеними цінами. Про це інформує Київська міська прокуратура.

Слідство встановило, що в березні 2023 року між управлінням освіти Подільської РДА та одним із підприємств було укладено договір на постачання одноразового посуду для облаштування укриттів у школах району. Однак, згідно з висновком експертів, вартість закупівлі значно перевищувала ринкову. Унаслідок цього столичному бюджету завдано збитків на суму понад 150 тисяч гривень.

Ювенальні прокурори Подільської окружної прокуратури кваліфікували дії посадовиці за ч. 1 ст. 367 Кримінального кодексу України — службова недбалість.

Наразі триває досудове розслідування.

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