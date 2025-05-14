Пенсії у 2025 році — чи можна вийти на заслужений відпочинок до досягнення пенсійного віку

У разі звільнення з ініціативи роботодавця у зв’язку з ліквідацією, реорганізацією, банкрутством, перепрофілюванням, скороченням чисельності або штату працівників, особи, які досягли передпенсійного віку, можуть оформити достроковий вихід на пенсію.

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Багатьох українців цікавить питання, хто має право на дострокову пенсію, повідомляє урядовий портал.

У разі розірвання трудового договору з ініціативи роботодавця через ліквідацію, реорганізацію, банкрутство, перепрофілювання, скорочення чисельності або штату працівників права людей, які майже досягли пенсійного віку, захищає законодавство. Закон України «Про зайнятість населення» дозволяє таким особам достроково вийти на пенсію.

Йдеться про працівників, яким на день звільнення залишилося не більше ніж півтора року до досягнення пенсійного віку, встановленого Законом України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування».

Проте це можливо лише за умови їх реєстрації як безробітних впродовж 30 календарних днів з дати звільнення у територіальному органі центрального органу виконавчої влади. І лише за умови відсутності впродовж семи календарних днів підходящої для них роботи.

Також варто зазначити, що достроковий вихід на пенсію можливий лише у разі, якщо вивільнені працівники мають страховий стаж, необхідний для призначення пенсії за віком у мінімальному розмірі, передбачений Законом про пенсійне страхування.

Підтвердження наявного страхового стажу та віку виходу на пенсію для цих осіб здійснюється в порядку обміну інформацією між Фондом загальнообов’язкового державного соціального страхування України та Пенсійним фондом.

Для того щоб скористатися такою можливістю, зареєстрований безробітний подає до Служби зайнятості заяви про отримання клопотання до Пенсійного фонду України та про припинення реєстрації в центрі зайнятості.

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