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Пенсии в 2025 году — можно ли выйти на заслуженный отдых до достижения пенсионного возраста

22:36, 14 мая 2025
В случае увольнения по инициативе работодателя в связи с ликвидацией, реорганизацией, банкротством, перепрофилированием, сокращением численности или штата работников, лица, достигшие предпенсионного возраста, могут оформить досрочный уход на пенсию.
Пенсии в 2025 году — можно ли выйти на заслуженный отдых до достижения пенсионного возраста
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Многие украинцы интересуются вопросом, кто имеет право на досрочную пенсию, сообщает правительственный портал.

В случае расторжения трудового договора по инициативе работодателя из-за ликвидации, реорганизации, банкротства, перепрофилирования, сокращения численности или штата работников, права людей, которые почти достигли пенсионного возраста, защищает законодательство. Закон Украины «О занятости населения» позволяет таким лицам досрочно выйти на пенсию.

Речь идет о работниках, которым на день увольнения осталось не более полутора лет до достижения пенсионного возраста, установленного Законом Украины «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании».

Однако это возможно только при условии их регистрации как безработных в течение 30 календарных дней с даты увольнения в территориальном органе центрального органа исполнительной власти. И только при условии отсутствия в течение семи календарных дней подходящей для них работы.

Также стоит отметить, что досрочный выход на пенсию возможен только в случае, если у уволенных работников есть страховой стаж, необходимый для назначения пенсии по возрасту в минимальном размере, предусмотренном Законом о пенсионном страховании.

Подтверждение наличия страхового стажа и возраста выхода на пенсию для этих лиц осуществляется в порядке обмена информацией между Фондом общеобязательного государственного социального страхования Украины и Пенсионным фондом.

Для того чтобы воспользоваться такой возможностью, зарегистрированный безработный подает в Службу занятости заявления о получении ходатайства в Пенсионный фонд Украины и о прекращении регистрации в центре занятости.

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