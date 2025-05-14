В Киеве будут судить чиновника КСУ, который за $15 000 помогал уклонистам получить «бронь»

Должностное лицо Конституционного Суда также предлагал дополнительную «услугу» по снятию мужчин с розыска в ТЦК.

Фото: kyiv.npu.gov.ua

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В Киеве будут судить должностное лицо Конституционного Суда Украины, который за 15 тысяч долларов организовал для призывников схему уклонения от мобилизации. Об этом сообщила пресс-служба столичной полиции.

«Правонарушитель совмещал работу в госучреждении с адвокатской деятельностью и предлагал своим клиентам — мужчинам призывного возраста — дополнительную «услугу» по снятию их с розыска в ТЦК, а также фиктивное трудоустройство на оборонном предприятии с оформлением «брони», — заявили в полиции.

Во время досудебного расследования правоохранители установили, что адвокат предлагал своим клиентам, которые не состояли на воинском учете, обновить их воинско-учетные данные в ТЦК без их личного участия в процедуре, а после этого фиктивно трудоустроить их на одно из критически важных предприятий, которое «бронирует» своих работников от мобилизации.

Отмечается, что подозреваемый уверял клиентов в том, что у него есть связи с чиновниками одного из столичных районных ТЦК и СП, а также с чиновником оборонного предприятия, которые за денежное вознаграждение помогут «провернуть схему». Такой «пакет» услуг для «клиентов» стоил 15 000 долларов. При этом установлены двое клиентов адвоката, которые согласились на «дополнительную услугу».

В настоящее время досудебное расследование завершено, а обвинительный акт направлен на рассмотрение в суд. В полиции добавили, что обвиняемому грозит до пяти лет лишения свободы.

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