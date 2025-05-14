В ПФУ объяснили, обязательно ли быть ФЛП, чтобы сдать квартиру переселенцу и получить компенсацию

Пенсионный фонд в Донецкой области объясняет, нужен ли статус ФЛП, чтобы получить налоговую компенсацию за аренду жилья переселенцу.
Арендодатели, сдающие жилье внутренне перемещенным лицам, могут получить налоговую компенсацию без регистрации в качестве ФЛП. Об этом напоминают в связи со вступлением в силу постановления Кабмина №422 от 11 апреля 2025 года.
Согласно документу, владелец жилья, заключившего договор аренды с семьей ВПЛ, имеет право на компенсацию налогов даже без статуса физического лица — предпринимателя.
Среди преимуществ для арендодателей, участвующих в программе:
гарантия платежеспособности арендатора благодаря субсидии от государства;
уменьшение налоговой нагрузки (государство покрывает налог на доходы физических лиц (НДФЛ), единый налог и военный сбор);
защита интересов арендодателя условиями договора аренды;
возможность подачи документов онлайн;
возможность участвовать в проекте, находясь за границей и т.д.
Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.