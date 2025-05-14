В ПФУ объяснили, обязательно ли быть ФЛП, чтобы сдать квартиру переселенцу и получить компенсацию

Украинцами объяснили, что компенсацию за аренду жилья для ВПЛ можно получить без статуса ФЛП.

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Пенсионный фонд в Донецкой области объясняет, нужен ли статус ФЛП, чтобы получить налоговую компенсацию за аренду жилья переселенцу.

Арендодатели, сдающие жилье внутренне перемещенным лицам, могут получить налоговую компенсацию без регистрации в качестве ФЛП. Об этом напоминают в связи со вступлением в силу постановления Кабмина №422 от 11 апреля 2025 года.

Согласно документу, владелец жилья, заключившего договор аренды с семьей ВПЛ, имеет право на компенсацию налогов даже без статуса физического лица — предпринимателя.

Среди преимуществ для арендодателей, участвующих в программе:

гарантия платежеспособности арендатора благодаря субсидии от государства;

уменьшение налоговой нагрузки (государство покрывает налог на доходы физических лиц (НДФЛ), единый налог и военный сбор);

защита интересов арендодателя условиями договора аренды;

возможность подачи документов онлайн;

возможность участвовать в проекте, находясь за границей и т.д.

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