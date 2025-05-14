У ПФУ пояснили, чи обов’язково бути ФОП, щоб здати квартиру переселенцю і отримати компенсацію

Українцями пояснили, що компенсацію за оренду житла для ВПО можна отримати без статусу ФОП.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Пенсійний фонд у Донецькій області пояснює, чи потрібен статус ФОП, щоб отримати податкову компенсацію за оренду житла переселенцю.

Орендодавці, які здають житло внутрішньо переміщеним особам, можуть отримати податкову компенсацію без реєстрації як ФОП. Про це нагадують у зв’язку з набуттям чинності постанови Кабміну № 422 від 11 квітня 2025 року.

Згідно з документом, власник житла, який уклав договір оренди з родиною ВПО, має право на компенсацію податків навіть без статусу фізичної особи — підприємця.

Серед переваг для орендодавців, які беруть участь у програмі:

гарантія платоспроможності орендаря завдяки субсидії від держави;

зменшення податкового навантаження (держава покриває податок на доходи фізичних осіб (ПДФО), єдиний податок та військовий збір);

захист інтересів орендодавця умовами договору оренди;

можливість подачі документів онлайн;

можливість брати участі в проєкті, перебуваючи за кордоном тощо.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.