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В Армія+ з’явився найбільший освітній курс – військових навчатимуть закупівлям і логістиці

16:24, 14 травня 2025
Військовим пояснюватимуть, як аналізувати ринок і закуповувати ефективно.
В Армія+ з’явився найбільший освітній курс – військових навчатимуть закупівлям і логістиці
Фото: mod.gov.ua
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У застосунку «Армія+» стартував новий навчальний курс, присвячений темі оборонних закупівель. Користувачі зможуть дізнатися, як правильно планувати закупівлі в армії, організовувати тендери, аналізувати ринок постачальників і вибудовувати логістику. Про це повідомило Міністерство оборони України.

Курс розрахований насамперед на військових, які працюють у підрозділах із постачання, логістики та закупівель. За словами заступниці міністра оборони з питань цифровізації Катерини Черногоренко, це найбільший освітній матеріал, який з’являвся у «Армія+» — курс триває майже 7 годин і складається з 52 відеоуроків, тестів після кожного модуля та фінального іспиту. Після успішного завершення навчання військові зможуть отримати електронний сертифікат.

«Продовжуємо поповнювати сервіс навчання в Армія+ навколовійськовими темами. Раніше ми запустили курс з історії України, системи DOT-Сhain та фінансової грамотності. Сьогодні стартував курс на тему оборонних закупівель. Це – найбільший з усіх освітніх матеріалів, що виходили на платформі», – зазначила Черногоренко.

Курс розробили фахівці Проєкту реформи оборонних закупівель (ГС «Фонд підтримки реформ в Україні») та Офісу підтримки змін Міноборони спільно з британськими партнерами. Програма створена в межах ініціативи Спеціального радника з питань оборони Посольства Великої Британії.

Радник команди британського оборонного відомства Джон Антістл наголосив: «Формування мережі кваліфікованих фахівців із закупівель через навчання має ключове значення для впровадження кращих практик і забезпечення армії найякіснішим обладнанням».

Наразі у «Армія+» доступно вже 11 курсів, найпопулярніші серед них — «Безпілотні системи. Основи БпЛА» та «Інформаційна стійкість. Кібербезпека». Загалом платформою користуються 83 тисячі військових, із яких 33 тисячі вже повністю завершили хоча б один курс.

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військові Міноборони Армія+

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