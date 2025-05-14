В Армия+ появился крупнейший образовательный курс – военных будут обучать закупкам и логистике

Военным будут объяснять, как анализировать рынок и закупать эффективно.

Фото: mod.gov.ua

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В приложении «Армия+» стартовал новый учебный курс, посвященный теме оборонных закупок. Пользователи смогут узнать, как правильно планировать закупки в армии, организовывать тендеры, анализировать рынок поставщиков и выстраивать логистику. Об этом сообщило Министерство обороны Украины.

Курс рассчитан прежде всего на военных, которые работают в подразделениях по снабжению, логистике и закупкам. По словам заместителя министра обороны по вопросам цифровизации Екатерины Черногоренко, это самый большой образовательный материал, который появлялся в «Армия+» - курс длится почти 7 часов и состоит из 52 видеоуроков, тестов после каждого модуля и финального экзамена. После успешного завершения обучения военные смогут получить электронный сертификат.

«Продолжаем пополнять сервис обучения в Армия+ околовоенными темами. Ранее мы запустили курс по истории Украины, системе DOT-Сһаіп и финансовой грамотности. Сегодня стартовал курс на тему оборонных закупок. Это - самый большой из всех образовательных материалов, которые выходили на платформе», - отметила Черногоренко.

Курс разработали специалисты Проекта реформы оборонных закупок (ОС «Фонд поддержки реформ в Украине») и Офиса поддержки изменений Минобороны совместно с британскими партнерами. Программа создана в рамках инициативы Специального советника по вопросам обороны Посольства Великобритании

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.