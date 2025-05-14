На аукционе Sotheby's продали крупный редкий голубой бриллиант за $21,5 миллиона

Камень из легендарной шахты Куллинан приобрел частный коллекционер из США.

Источник фото: Giuseppe CACACE / AFP

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На аукционе Sotheby's в Женеве за 21,5 миллиона долларов США был продан редкий голубой бриллиант.

Как сообщает France24, изысканный ярко-голубой бриллиант весом 10,3 карата и ориентировочной стоимостью 20 миллионов долларов США вызвал ожесточенную борьбу на торгах.

В Sotheby’s рассказали, что торги начались с 9 миллионов швейцарских франков (10,8 млн долларов США), а камень продали за 17,9 млн франков (21,5 млн долларов США).

Покупателем бриллианта, недавно добытого на легендарных шахтах Куллинан в Южно-Африканской Республике, стал частный американский коллекционер. Его имя не раскрывается.

Отмечается, что перед аукционом в Женеве бриллиант был представлен на выставке Sotheby's в Абу-Даби. Там он экспонировался вместе с семью другими исключительными бриллиантами и драгоценными камнями общей стоимостью более 100 миллионов долларов США.

Источник фото: Giuseppe CACACE / AFP

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