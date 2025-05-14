В Житомирской области судили водителя, совершившего ДТП с двумя погибшими

Мужчине назначили назначить 5 лет лишения свободы.

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Звягельский районный суд Житомирской области вынес приговор 38-летнему жителю Киевской области, признанному виновным в дорожно-транспортном происшествии, в результате которого погибли два пешехода.

Суд установил, что 3 ноября 2022 года в 18:00 водитель, двигаясь по трассе «Киев-Чоп» в пределах населенного пункта, превысил разрешенную скорость, двигаясь со скоростью не менее 88–99 км/ч. В результате этого он совершил наезд на двух пешеходов, переходивших дорогу по пешеходному переходу. В результате ДТП погибли женщина 1984 года рождения и мужчина 1981 года рождения.

Оценив представленные доказательства, суд квалифицировал действия обвиняемого по ч. 3 ст. 286 Уголовного кодекса Украины как нарушение правил безопасности дорожного движения лицом, управляющим транспортным средством, повлекшее гибель нескольких лиц.

В судебном заседании обвиняемый полностью признал свою вину и ходатайствовал о направлении внесенного им залога на дополнительное возмещение ущерба потерпевшим — совершеннолетним детям погибших — в равных долях.

Согласно ст. 66 УК Украины, суд признал смягчающими обстоятельствами искреннее раскаяние, активное содействие в раскрытии преступления, выплату денежной компенсации потерпевшим и добросовестное выполнение воинского долга, связанного с защитой Родины.

Выплата обвиняемым денежной компенсации потерпевшим является обстоятельством, смягчающим наказание, но не может быть основанием для освобождения от его отбывания. В то же время ценность человеческой жизни в современном обществе не может быть определена денежным эквивалентом.

Учитывая все обстоятельства дела, суд пришел к выводу, что реальное отбывание основного наказания в виде лишения свободы на уровне минимального срока, предусмотренного санкцией ч. 3 ст. 286 УК Украины, должно быть действенной мерой ответственности.

Таким образом, суд постановил назначить мужчине наказание в виде 5 лет лишения свободы с лишением права управления транспортными средствами сроком на 3 года.

Избранная мера пресечения в виде залога оставлена без изменений до вступления приговора в законную силу. После вступления приговора в законную силу средства залога в размере 242 240 гривен, внесенные осужденным, суд постановил использовать для возмещения ущерба потерпевшим в равных долях: по 121 120 грн каждому. Кроме того, с гражданина взысканы судебные расходы в размере 12 284,78 гривен в пользу государства.

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