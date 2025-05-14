На Житомирщині судили водія, який вчинив ДТП з двома загиблими

Чоловіку призначили призначити 5 років позбавлення волі.

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На Житомирщині суд призначив покарання винному у вчиненні дтп, яка призвела до загибелі 2-х людей. Про це повідомляє Звягельський міськрайонний суд Житомирської області.

Суд встановив, що 3 листопада 2022 року о 18:00 38-річний мешканець Київщини, рухаючись трасою «Київ-Чоп» в межах населеного пункту, перевищив дозволену швидкість — їхав зі швидкістю щонайменше 88–99 км/год. Внаслідок цього він наїхав на двох пішоходів, які перетинали дорогу по «зебрі». Унаслідок ДТП загинули жінка 1984 року народження та чоловік 1981 року народження.

Оцінивши досліджені докази, суд кваліфікував дії громадянина за ч. 3 ст. 286 КК України, як порушення правил безпеки дорожнього руху особою, яка керує транспортним засобом, що спричинило загибель кількох осіб.

В судовому засіданні обвинувачений вину визнав повністю та просив кошти внесеної ним застави звернути на додаткове відшкодування шкоди потерпілим (повнолітнім дітям загиблих) у рівних частках.

Відповідно до ст. 66 КК України суд визнав такими, що пом’якшують покарання підсудному, наступні обставини: щире каяття, активне сприяння розкриттю злочину, виплата грошового відшкодування шкоди потерпілим та сумлінне виконання військового обов’язку, пов’язаного із захистом Батьківщини.

Виплата обвинуваченим грошової компенсації потерпілим є обставиною, що пом’якшує покарання, але не може бути підставою для звільнення від його відбування. Разом з тим цінність людського життя у сучасному суспільстві не може бути визначена грошовим еквівалентом.

З урахуванням всіх обставин справи, суд дійшов висновку, що реальне відбування основного покарання у виді позбавлення волі на рівні мінімального строку, визначеного санкцією ч. 3 ст. 286 КК України, має бути дієвою мірою відповідальності.

Отже, суд ухвалив призначити чоловіку покарання у виді 5-ти років позбавлення волі з позбавленням права керування транспортними засобами строком на 3 роки.

Обраний запобіжний захід у виді застави залишив без змін до набрання вироком законної сили. Після набрання вироком законної сили кошти застави в сумі 242 240 гривень, внесені засудженим, суд постановив використати для відшкодування шкоди потерпілим у рівних частинах: по 121 120 грн кожній. Крім того, стягнути з громадянина на користь держави судові витрати в сумі 12 284,78 гривень.

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