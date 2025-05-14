За військовослужбовцями зберігатимуть авторські права на винаходи – Рада підтримала законопроект

Статут внутрішньої служби ЗСУ також доповнять нормою, що наказом на військовослужбовця може бути покладено обов’язок здійснення інтелектуальної, творчої, у тому числі інноваційної, винахідницької або раціоналізаторської діяльності.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Верховна Рада прийняла в першому читанні законопроект 13111 щодо прав інтелектуальної власності на об’єкти, створені у зв’язку із проходженням військової служби.

Як раніше пояснили у Міноборони, наразі військові інженери та науковці працюють над розробками, які підсилюють обороноздатність країни, однак їхні права інтелектуальної власності не захищені належним чином. Для вирішення цієї проблеми у Верховній Раді зареєстровано законопроекти 13110 та 13111. Вони передбачають, що:

особисті немайнові права (авторство) залишатимуться за військовослужбовцями;

майнові права (використання, ліцензування) належатимуть державі в особі Міноборони або відповідного органу.

Такі зміни дадуть змогу військовим отримувати винагороду за свої розробки, а державі – ефективніше впроваджувати та масштабувати технології.

Зокрема пропонують внести зміни до закону про СБУ, встановивши, що особисті немайнові права інтелектуальної власності на об’єкт, створений у звʼязку з виконанням службових обов’язків під час проходження військової служби у Службі безпеки України, належать військовослужбовцеві, який створив цей об’єкт.

Аналогічні зміни пропонується внести щодо військовослужбовців, які служать в Управлінні державної охорони (УДО), Державній прикордонній службі, Нацгвардії, Держспецзв’язку, а також до закону про розвідку.

Статут внутрішньої служби Збройних Сил України пропонують доповнити нормою, що посадовими інструкціями (функціональними обов’язками) та (або) наказом, розпорядженням на військовослужбовця може бути покладено обов’язок здійснення інтелектуальної, творчої, у тому числі інноваційної, винахідницької або раціоналізаторської діяльності, результатом якої можуть бути об’єкти авторського і суміжних прав, винаходи, корисні моделі, промислові зразки, компонування напівпровідникових виробів, інші об’єкти права інтелектуальної власності.

Військовослужбовець, який у звʼязку з виконанням службових обов’язків під час проходження військової служби створив об’єкт права інтелектуальної власності, письмово повідомляє командира військової частини про такий об’єкт права інтелектуальної власності з описом, що розкриває суть створеного об’єкта достатньо ясно і повно, вказує усіх винахідників (авторів), що спільно створили такий об’єкт, та завдання, в межах якого його було створено.

Командир бригади зобов’язаний буде, серед іншого, організовувати здійснення інноваційної, винахідницької або раціоналізаторської діяльності, що має на меті підвищення бойової та мобілізаційної готовності, забезпечення успішного виконання бригадою (полком, кораблем 1 і 2 рангу, окремим батальйоном) бойових завдань.

У законі про оборонні закупівлі буде передбачено, що якщо роботи оборонного призначення передбачають використання об’єктів права інтелектуальної власності, що належать виконавцю державного контракту (договору), умови використання таких об’єктів права інтелектуальної власності державним замовником повинні бути визначені державним контрактом (договором).

У разі, якщо об’єкти права інтелектуальної власності частково створено за рахунок коштів виконавців державного контракту (договору), а частково – за державні кошти в результаті виконання оборонних закупівель, державний контракт (договір) повинен містити умови про розподіл майнових прав інтелектуальної власності відповідно до обсягу коштів, виділених кожною стороною договору (контракту), а також визначати порядок спільного використання створених об’єктів права інтелектуальної власності.

Автор: Наталя Мамченко

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.