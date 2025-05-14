В Ізраїлі поліція використала ШІ для підготовки аргументів у справі та послалась на неіснуючі закони

«Якщо я думав, що бачив усе за 30 років, які перебуваю у суддівському кріслі, але я помилявся», – заявив суддя, який розглядає справу.

Фото: timesofisrael.com

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В Ізраїлі співробітники поліції використали одного з чат-ботів на основі штучного інтелекту для підготовки аргументів у кримінальній справі та послалися на законодавство, якого не існує в ізраїльському правовому кодексі, пише Times of Israel.

Справу порушено проти Ібрагіма Махайне — жителя Ваді-Ара, який перебуває під слідством за підозрою у відмиванні грошей, розкраданні коштів та ухиленні від сплати податків. Розслідування веде управління з боротьби з тяжкими злочинами.

Телефон Махайне було вилучено серед інших особистих речей під час розслідування. Поліція стверджує, що він є важливим доказом у справі.

У суді адвокати обвинуваченого вимагали повернути йому телефон, аргументуючи це тим, що він є ключовим елементом у його бізнесі, оскільки під’єднаний до системи безпеки та сигналізації, яка не може працювати без нього.

Згідно з повідомленнями, адвокати Махайне помітили, що в аргументації поліції проти повернення телефону були згадані закони, яких не існує в законодавстві Ізраїлю.

Під час слухання адвокат Махайне Тамір Кальдерон заявив у суді: «Я підозрюю, що відповідь поліції була взята з ChatGPT. Згадані правові положення не існують».

Представник поліції визнав у суді, що вигаданий закон було наведено «помилково».

«Ми відкликаємо це. Цитата була некоректною. Ми визнаємо, що це була помилка», — сказав він.

Суддя Ехуд Каплан з Магістратського суду Хадери з подивом відреагував на аргументи поліції, заявивши: «Якщо я думав, що бачив усе за 30 років, які перебуваю у суддівському кріслі, але я помилявся». Він підкреслив, що «одного з цих «законів» досі не існувало навіть у чиїйсь уяві», і навіть пошук у Google не дає жодного результату щодо такого «закону».

Згідно з повідомленнями, суддя далі розпорядився, щоби поліція скопіювала дані з телефону на чистий пристрій та повернула оригінальний телефон Махайне протягом п’яти днів.

Коментуючи інцидент, представник поліції заявив, що юридичне обґрунтування було «написане всупереч прийнятій практиці», і що командир підрозділу, який веде розслідування, розпорядився провести перевірку інциденту «з метою запобігання подібним випадкам у майбутньому».

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