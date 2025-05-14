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В Израиле полиция использовала ИИ для подготовки аргументов по делу и сослалась на несуществующие законы

14:42, 14 мая 2025
«Если я думал, что видел все за 30 лет, что нахожусь на скамье судей, но я ошибался», - заявил судья, который рассматривает дело.
В Израиле полиция использовала ИИ для подготовки аргументов по делу и сослалась на несуществующие законы
Фото: timesofisrael.com
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В Израиле сотрудники полиции использовали один из чат-ботов на основе искусственного интеллекта для подготовки аргументов по уголовному делу и сослались на законодательство, которого не существует в израильском правовом кодексе, пишет Times of Israel.

Дело касается Ибрагима Махайне — жителя Вади-Ара, который находится под следствием по подозрению в отмывании денег, хищении средств и уклонении от уплаты налогов, расследование ведет управление по борьбе с тяжкими преступлениями.

Телефон Махайне был изъят в числе других личных вещей во время расследования, полиция утверждает, что он является важным доказательством по делу.

В суде адвокаты обвиняемого потребовали вернуть ему телефон, аргументируя это тем, что он играет ключевую роль в его бизнесе, так как подключен к системе безопасности и сигнализации, которая не может функционировать без него.

Согласно сообщениям, адвокаты Махайне заметили, что в аргументации полиции против возвращения телефона были упомянуты законы, которых не существует в законодательстве Израиля.

Во время слушания адвокат Махайне Тамир Кальдерон заявил суду: «Я подозреваю, что ответ полиции был взят из ChatGPT. Упомянутые правовые положения не существуют».

Представитель полиции признал в суде, что вымышленный закон был указан «по ошибке».

«Мы отзываем это. Цитата была неверной. Мы признаем, что это была ошибка», - сказал он.

Судья Эхуд Каплан из Магистратского суда Хадеры с удивлением отреагировал на аргументы полиции, заявив: «Если я думал, что видел все за 30 лет, что нахожусь на скамье судей, я ошибался». Он подчеркнул, что «одного из этих «законов» до сих пор не существовало даже в чьем-либо воображении», и даже поиск в Google не дает никаких результатов по такому «закону».

Согласно сообщениям, судья затем распорядился, чтобы полиция скопировала данные с телефона на чистое устройство и вернула оригинальный телефон Махайне в течение пяти дней.

Комментируя инцидент, представитель полиции заявил, что юридическое обоснование было «написано вопреки принятой практике», и что командир подразделения, ведущего расследование, распорядился провести проверку инцидента «с целью предотвращения подобных случаев в будущем».

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