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К Земле летит астероид длиной 366 метров

11:09, 15 мая 2025
К Земле приближается потенциально опасный астероид.
К Земле летит астероид длиной 366 метров
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На следующей неделе — 24 мая — мимо Земли пролетит астероид 387746 (2003 MH4), который считается потенциально опасным.

Как указали в Лаборатории реактивного движения NASA (JPL), длина небесного объекта составляет 366 метров. Расстояние от 387746 (2003 MH4) до планеты Земля составит 6 676 580 км.

Если астероид приближается к нашей планете ближе примерно, чем на 7,5 млн километров, а его размер превышает 150 метров, он считается «потенциально опасным». Этот космический объект подпадает сразу под оба параметра.

Ранее мы рассказывали, что у Земли появился еще один спутник, хотя и временный. Это был небольшой астероид 2024 PT5, который на менее чем два месяца стал «мини-Луной».

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