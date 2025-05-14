Налоговая разъяснила, нужно ли заверять печатью банка платежную инструкцию, чтобы получить налоговую скидку

Налоговую скидку можно получить на расходы, которые были фактически осуществлены в течение года и подтверждены документами, содержащими данные о продавце, покупателе, сумме и сроках оплаты.

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Налоговая служба в Одесской области разъясняет, нужно ли заверять печатью банка распечатанную платёжную инструкцию с целью подтверждения расходов налогоплательщика на налоговую скидку, если оплата была произведена через банковские сервисы Приват 24, Ощад 24/7.

Указывается, что в соответствии с подп. 14.1.170 п. 14.1 ст. 14 Налогового кодекса от 2 декабря 2010 года № 2755-VI налоговая скидка для физических лиц, не являющихся субъектами хозяйственной деятельности, — документально подтверждённая сумма (стоимость) расходов налогоплательщика – резидента в связи с приобретением товаров (работ, услуг) у резидентов – физических или юридических лиц в течение отчётного года, на которую разрешается уменьшение его общего годового облагаемого дохода, полученного по результатам такого отчётного года в виде заработной платы и/или в виде дивидендов, в случаях, определённых НКУ.

В налоговую скидку включаются фактически осуществлённые в течение отчётного налогового года налогоплательщиком расходы, подтверждённые соответствующими платёжными и расчётными документами, в частности, квитанциями, фискальными или товарными чеками, приходными кассовыми ордерами, идентифицирующими продавца товаров (работ, услуг) и лицо, обращающееся за налоговой скидкой (их покупателя (получателя)), а также копиями договоров при их наличии, в которых обязательно должна быть отражена стоимость таких товаров (работ, услуг) и срок оплаты за такие товары (работы, услуги) (подп. 166.2.1 п. 166.2 ст. 166 НКУ).

Согласно подп. 166.2.2 п. 166.2 ст. 166 НКУ копии указанных в подп. 166.2.1 п. 166.2 ст. 166 НКУ документов (кроме электронных расчётных документов) предоставляются вместе с годовой налоговой декларацией об имущественном состоянии и доходах (далее – налоговая декларация), а оригиналы этих документов не отправляются контролирующему органу, но подлежат хранению налогоплательщиком в течение срока давности, установленного НКУ.

В случае, если соответствующие расходы подтверждены электронным расчётным документом, налогоплательщик указывает в налоговой декларации только реквизиты электронного расчётного документа.

Для документального подтверждения расходов, включаемых в налоговую скидку, контролирующий орган не имеет права требовать от налогоплательщика предоставления информации, документов и/или их копий, которые содержатся в автоматизированных информационных и справочных системах, реестрах, банках (базах) данных органов государственной власти, информация из которых бесплатно получается контролирующими органами в соответствии с НКУ (подп. 166.2.3 п. 166.2 ст. 166 НКУ).

Порядок инициирования и выполнения платёжных операций по счетам пользователей платёжных услуг, открытым у поставщиков платёжных услуг по обслуживанию счёта, и обязательные реквизиты платёжной инструкции, требования к их заполнению определяет Инструкция о безналичных расчётах в национальной валюте пользователей платёжных услуг, утверждённая постановлением Правления Национального банка Украины от 29 июля 2022 года № 163.

Согласно п. 9 разд. I Инструкции № 163 инициатор (плательщик) имеет право оформить платёжную инструкцию в электронной или бумажной форме. Форма, порядок предоставления платёжной инструкции, средства дистанционной коммуникации для инициирования платёжных операций определяются условиями договора между пользователем и поставщиком платёжной услуги.

Согласно п. 10 разд. I Инструкции инициатор (плательщик) заполняет реквизиты платёжной инструкции на государственном языке с учётом требований, указанных в указаниях относительно особенностей заполнения реквизитов платёжной инструкции, оформленной в бумажной или электронной форме (приложение), и требований разделов II – IV, VI, VII Инструкции № 163.

Согласно п. 37 разд. II Инструкции № 163 платёжная инструкция, оформленная плательщиком, должна содержать следующие обязательные реквизиты: дату составления и номер, уникальный идентификатор плательщика или наименование/фамилию, имя, отчество (при наличии), код плательщика и номер его счёта, наименование поставщика платёжных услуг плательщика, сумму цифрами и прописью, назначение платежа, подпись(и) плательщика, уникальный идентификатор получателя или наименование/фамилию, имя, отчество (при наличии), код получателя и номер его счёта, наименование поставщика платёжных услуг получателя.

Плательщик заполняет реквизит «Назначение платежа» платёжной инструкции так, чтобы предоставить получателю средств полную информацию о платеже и документах, на основании которых осуществляется платёжная операция. Полноту информации определяет плательщик с учётом требований законодательства Украины.

Учитывая изложенное, если оплата произведена через банковские сервисы Приват 24/7, Ощад 24 или другие, то распечатанная платёжная инструкция, содержащая обязательные реквизиты электронного расчётного документа, определённые Инструкцией № 163, является подтверждающим документом понесённых налогоплательщиком расходов при реализации им права на налоговую скидку и не заверяется печатью банка.

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