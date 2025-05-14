В Ровенской области будут судить правоохранителя, который вывозил уклонистов в Беларусь

Правоохранитель действовал вместе с сообщником.

Фото: ГБР

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Государственное бюро расследований сообщило, что завершило расследование и направило в суд обвинительный акт в отношении правоохранителя из Ровенской области и его сообщника, которые организовали схему незаконной переправки военнообязанных мужчин в Беларусь. Об этом информирует официальный сайт ГБР.

Уточняется, что в ноябре 2024 года к правоохранителю обратились двое знакомых с желанием нелегально выехать в ЕС. Чиновник предложил им переход в Беларусь, считая этот маршрут более «безопасным». За переправку он запросил по 8 тыс. долларов США с каждого. Помогать ему должен был местный житель, хорошо знакомый с приграничной местностью.

«Правоохранитель планировал на собственном автомобиле перевезти «клиентов» из Ровно, минуя все блокпосты, в одно из сел недалеко от границы. Далее мужчин к границе должен был доставить его сообщник, а непосредственно пересекать границу с Беларусью они должны были самостоятельно по предоставленным указаниям», — говорится в сообщении.

В декабре прошлого года правоохранителя задержали «на горячем» после получения 8 тыс. долларов США от одного из «клиентов».

В настоящее время обоим фигурантам избраны меры пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога.

Мужчинам грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 9 лет.

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