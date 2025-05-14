На Рівненщині судитимуть правоохоронця, який вивозив ухилянтів до Білорусі

Правоохоронець діяв разом зі спільником.

Фото: ДБР

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Державне бюро розслідувань повідомило, що завершило розслідування та скерувало до суду обвинувальний акт щодо правоохоронця з Рівненщини та його спільника, які організували схему нелегального переправлення військовозобов’язаних чоловіків до Білорусі. Про це інформує офіційний сайт ДБР.

Зазначається, що у листопаді 2024 року до правоохоронця звернулося двоє знайомих із бажанням нелегально виїхати до ЄС. Посадовець запропонував їм перехід до Білорусі, адже вважав його більш «безпечним». За переправлення він запросив 8 тис. доларів США з кожного. Йому мав допомагати місцевий мешканець, який був добре обізнаний з прикордонною місцевістю.

«Правоохоронець планував на власному авто перевезти «клієнтів» із Рівного повз усі блокпости до одного із сіл неподалік кордону. Далі чоловіків до кордону мав перевозити його спільник, безпосередньо переходити у Білорусь чоловіки мали самостійно за наданими вказівками», - сказано у повідомленні.

У грудні минулого року правоохоронця було затримано «на гарячому» після одержання 8 тис. доларів США від одного з «клієнтів».

Наразі обом фігурантам обрано запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою із можливістю внесення застави.

Чоловікам загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 9 років.

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