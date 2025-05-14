Для чого у Києві знову проводять гідравлічні випробування – у КМДА відповіли

У Києві стартували щорічні гідравлічні випробування тепломереж.

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У Києві розпочалась щорічна кампанія гідравлічних випробувань тепломереж, яку проводить КП «Київтеплоенерго», вказують у КМДА.

«Ми усуваємо слабкі місця влітку, щоб уникнути аварій в опалювальний сезон, коли відключення можуть зачепити сотні будинків і створити дискомфорт для мешканців», — зазначив начальник відділу експлуатації тепломереж Олександр Пелипишин.

Завдяки такій профілактиці, в опалювальному сезоні 2023–2024 року кількість аварій зменшилася на 15%.

У підприємстві пояснили, що під час випробувань тиск у трубах підвищується на 25% понад норму, аби виявити вразливі ділянки в системі. Саме це може спричиняти значні витоки води, особливо з труб великого діаметру.

Процес є повністю контрольованим і безпечним: температура води не перевищує 40°C, а в зонах перевірки чергують аварійні бригади. У разі прориву — тиск негайно знижують, пошкодження локалізують і ремонтують, після чого мережу перевіряють повторно.

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