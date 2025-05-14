Східний апеляційний господарський суд опублікував аналіз судової практики розгляду справ щодо корпоративних спорів та корпоративних прав

20:05, 14 травня 2025
Східний апеляційний господарський суд підсумував судову практику у справах про корпоративні спори та права за 2024 рік, узагальнивши статистику та правові висновки.
Східний апеляційний господарський суд представив аналіз судової практики розгляду справ щодо корпоративних спорів та корпоративних прав за 2024 рік.
Зокрема, проаналізовано судову статистику, систематизовано і узагальнено правові висновки, викладені у судових рішеннях судів Східного апеляційного округу та Верховного Суду щодо спорів зазначеної категорії.
Зміст документу:
- витребування із незаконного володіння частки у статутному капіталі;
- визначення розміру статутного капіталу товариства та розмірів часток учасників товариства;
- визнання недійсним договору купівлі-продажу частки у статутному капіталі товариства;
- стягнення вартості частки в статутному капіталі товариства;
- переведення на учасника товариства прав і обов'язків покупця частки у статутному капіталі, якщо переважне право такого учасника товариства є порушеним;
- визнання недійсним рішення загальних зборів юридичної особи;
- визнання недійсними положень Статуту товариства;
- право учасника товариства на отримання частини прибутку товариства (дивідендів);
- захист права на отримання інформації про діяльність юридичної особи;
- спори про визнання трудових відносин припиненими;
- спори між юридичною особою та її посадовою особою про відшкодування збитків, заподіяних юридичній особі діями (бездіяльністю) такої посадовою особи;
- спори, що виникають у процесі реалізації процедури squeeze-out;
- спори, пов'язані з виходом (виключенням) учасника зі складу юридичної особи;
- інші корпоративні спори.
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