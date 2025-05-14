Практика судів
  1. Судова практика
  2. / В Україні

Східний апеляційний господарський суд опублікував аналіз судової практики розгляду справ щодо корпоративних спорів та корпоративних прав

20:05, 14 травня 2025
Східний апеляційний господарський суд підсумував судову практику у справах про корпоративні спори та права за 2024 рік, узагальнивши статистику та правові висновки.
Східний апеляційний господарський суд опублікував аналіз судової практики розгляду справ щодо корпоративних спорів та корпоративних прав
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Східний апеляційний господарський суд представив аналіз судової практики розгляду справ щодо корпоративних спорів та корпоративних прав за 2024 рік.

Зокрема, проаналізовано судову статистику, систематизовано і узагальнено правові висновки, викладені у судових рішеннях судів Східного апеляційного округу та Верховного Суду щодо спорів зазначеної категорії.

Зміст документу:

  • витребування із незаконного володіння частки у статутному капіталі;
  • визначення розміру статутного капіталу товариства та розмірів часток учасників товариства;
  • визнання недійсним договору купівлі-продажу частки у статутному капіталі товариства;
  • стягнення вартості частки в статутному капіталі товариства;
  • переведення на учасника товариства прав і обов'язків покупця частки у статутному капіталі, якщо переважне право такого учасника товариства є порушеним;
  • визнання недійсним рішення загальних зборів юридичної особи;
  • визнання недійсними положень Статуту товариства;
  • право учасника товариства на отримання частини прибутку товариства (дивідендів);
  • захист права на отримання інформації про діяльність юридичної особи;
  • спори про визнання трудових відносин припиненими;
  • спори між юридичною особою та її посадовою особою про відшкодування збитків, заподіяних юридичній особі діями (бездіяльністю) такої посадовою особи;
  • спори, що виникають у процесі реалізації процедури squeeze-out;
  • спори, пов'язані з виходом (виключенням) учасника  зі складу юридичної особи;
  • інші корпоративні спори.   

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

судова практика

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
ТЦК мобілізував чоловіка, але не оформив документи щодо його військового обліку та призову – апеляційний суд визнав дії ТЦК протиправними

Мобілізація – це не хаотичні дії, які здійснюються на власний розсуд, а діяльність, що врегульована приписами законодавства – апеляційний суд частково задовольнив позов чоловіка.

За військовослужбовцями зберігатимуть авторські права на винаходи – Рада підтримала законопроект

Статут внутрішньої служби ЗСУ також доповнять нормою, що наказом на військовослужбовця може бути покладено обов’язок здійснення інтелектуальної, творчої, у тому числі інноваційної, винахідницької або раціоналізаторської діяльності.

Верховна Рада скасувала фінальну співбесіду для кандидатів до апеляційних судів та ВАКС і прибрала вимогу 75% вірних відповідей на тесті з української державності

Верховна Рада прийняла закон, який спрощує конкурсні процедури для кандидатів до апеляційних судів, ВАКС, а також скасовує жорсткі вимоги до складення тесту на знання української державності.

Суд ЄС визнав протиправним засекречування листування Урсули фон дер Ляєн з очільником Pfizer

Суд Євросоюзу виніс вердикт у справі Pfizergate, яке може мати репутаційні наслідки для президентки Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн.

Верховна Рада заборонила усиновлювати дітей особам з психічними розладами

Парламент вніс зміни до Сімейного кодексу, розширивши перелік осіб, які не можуть усиновити дитину.

Контакти

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Відео
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Валерій Марчук
    Валерій Марчук
    заступник голови Чернівецького апеляційного суду