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Восточный апелляционный хозяйственный суд опубликовал анализ судебной практики рассмотрения дел по корпоративным спорам и корпоративным правам

20:05, 14 мая 2025
Восточный апелляционный хозяйственный суд подытожил судебную практику по делам о корпоративных спорах и правах за 2024 год, обобщив статистику и правовые выводы.
Восточный апелляционный хозяйственный суд опубликовал анализ судебной практики рассмотрения дел по корпоративным спорам и корпоративным правам
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Восточный апелляционный хозяйственный суд представил анализ судебной практики рассмотрения дел по корпоративным спорам и корпоративным правам за 2024 год.

В частности, проанализирована судебная статистика, систематизированы и обобщены правовые выводы, изложенные в судебных решениях судов Восточного апелляционного округа и Верховного Суда по делам указанной категории.

Содержание документа:

  • истребование из незаконного владения доли в уставном капитале;
  • определение размера уставного капитала общества и размеров долей участников общества;
  • признание недействительным договора купли-продажи доли в уставном капитале общества;
  • взыскание стоимости доли в уставном капитале общества;
  • перевод на участника общества прав и обязанностей покупателя доли в уставном капитале, если преимущественное право такого участника нарушено;
  • признание недействительным решения общего собрания юридического лица;
  • признание недействительными положений Устава общества;
  • право участника общества на получение части прибыли общества (дивидендов);
  • защита права на получение информации о деятельности юридического лица;
  • споры о признании трудовых отношений прекращёнными;
  • споры между юридическим лицом и его должностным лицом о возмещении убытков, причинённых юридическому лицу действиями (бездействием) такого должностного лица;
  • споры, возникающие в процессе реализации процедуры squeeze-out;
  • споры, связанные с выходом (исключением) участника из состава юридического лица;
  • иные корпоративные споры.

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