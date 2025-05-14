В Киевтеплоэнерго объяснили, действительно ли в столице летом не будет горячей воды

Киевлянам разъяснили ситуацию с горячей водой летом.

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Коммунальное предприятие «Киевтеплоэнерго» опровергло информацию, распространенную в медиа, о якобы прекращении поставок горячей воды летом из-за экономических трудностей или дефицита газа.

В предприятии подчеркнули, что горячее водоснабжение в столице будет осуществляться в штатном режиме. Временное отсутствие услуги возможно только при авариях или при проведении плановых гидравлических испытаний сетей. Как отмечают коммунальщики, в случае аварии горячее водоснабжение обычно возобновляется в течение суток.

Относительно регламентных работ они предусматривают комплексное тестирование тепловых сетей перед отопительным сезоном и продолжаются около двух недель. Сроки могут корректироваться в зависимости от обнаруженных повреждений.

В Киевтеплоэнерго призывают журналистов проверять информацию и не распространять необоснованные утверждения.

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