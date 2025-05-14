У Київтеплоенерго пояснили, чи дійсно в столиці влітку не буде гарячої води

Киянам роз’яснили ситуацію із гарячою водою влітку.

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Комунальне підприємство «Київтеплоенерго» заперечило інформацію, поширену в медіа, про нібито припинення постачання гарячої води влітку через економічні труднощі або дефіцит газу.

У підприємстві наголосили, що гаряче водопостачання в столиці здійснюватиметься у штатному режимі. Тимчасова відсутність послуги можлива лише у разі аварій чи під час проведення планових гідравлічних випробувань мереж. Як зазначають комунальники, в разі аварії гаряче водопостачання зазвичай відновлюється протягом доби.

Щодо регламентних робіт, вони передбачають комплексне тестування теплових мереж перед опалювальним сезоном і тривають близько двох тижнів. Терміни можуть коригуватися залежно від виявлених пошкоджень.

У «Київтеплоенерго» закликають журналістів перевіряти інформацію та не поширювати необґрунтовані твердження.

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