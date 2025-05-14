Верховний Суд дозволив оскаржувати дії держвиконавців у касації незалежно від малозначності справи

Судові рішення у справах за скаргами на дії державного виконавця можуть бути оскаржені в касаційному порядку на загальних підставах, без урахування критерію малозначності справи.

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Касаційне оскарження судових рішень у справах за скаргами на дії державного виконавця допускається незалежно від ознаки малозначності справи. У таких справах не застосовуються обмеження щодо ціни позову, які передбачені для малозначних справ, а касаційне оскарження здійснюється на загальних підставах відповідно до ч. 2 ст. 389 ЦПК України.

Таких висновків дійшов Верховний Суд у складі Об’єднаної палати Касаційного цивільного суду, забезпечуючи єдність судової практики.

У справі, яка переглядалася, стягувач у порядку судового контролю звернувся зі скаргою на дії державного виконавця щодо зупинення вчинення виконавчих дій у виконавчому провадженні.

Суди в задоволенні скарги відмовили.

Ухвалою Верховного Суду у складі колегії суддів Другої судової палати Касаційного цивільного суду справу передано на розгляд ОП КЦС ВС для вирішення питання щодо можливості касаційного оскарження судових рішень у справі за скаргою в порядку судового контролю за виконанням судових рішень, якщо предметом виконання є судове рішення у справі з ціною позову, що не перевищує 250 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, а касаційна скарга не містить посилань на випадки, передбачені підпунктами «а» – «г» п. 2 ч. 3 ст. 389 ЦПК України.

Забезпечуючи єдність судової практики і вирішуючи зазначену правову проблему, ОП КЦС ВС виснувала, що при касаційному оскарженні ухвал суду першої інстанції щодо розгляду скарг на дії (бездіяльність) органів державної виконавчої служби або приватного виконавця не застосовується обмеження щодо ціни позову (250 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб).

Однією з основних засад судочинства є забезпечення права на касаційне оскарження судового рішення у випадках, встановлених законом (п. 8 ч. 2 ст. 129 Конституції України, п. 9 ч. 3 ст. 2 ЦПК України).

Стадія судового контролю за виконанням судових рішень – наслідок виконання або невиконання судового рішення як завершальної стадії судового процесу. Судовий контроль за виконанням судових рішень має свої властивості, що відрізняються від розгляду справ у порядку позовного, окремого та наказного проваджень. Предметом судового розгляду в таких справах є додержання вимог законодавства про виконавче провадження державних виконавців, інших посадових осіб органу державної виконавчої служби або приватних виконавців.

Право на касаційне оскарження судових рішень у справі за скаргами на дії державного виконавця відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 389 ЦПК України не залежить від малозначності справи і її розгляду в порядку спрощеного позовного провадження. Посилання на випадки, передбачені підпунктами «а» – «г» п. 2 ч. 3 ст. 389 ЦПК України, не мають значення в цих ситуаціях, оскільки не потребують використання цих зазначених у ЦПК України спеціальних підстав для оскарження. Таке касаційне оскарження допускається на загальних підставах, передбачених ч. 2 ст. 389 ЦПК України.

Посилання на постанову ОП КЦС ВС від 5 травня 2025 року у справі № 176/1715/23 (провадження № 61-13883сво24) буде невідкладно додане після її оприлюднення в ЄДРСР.

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