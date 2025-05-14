Верховный Суд разрешил обжаловать действия госисполнителей в кассации вне зависимости от малозначительности дела

Судебные решения по жалобам на действия государственного исполнителя могут быть обжалованы в кассационном порядке на общих основаниях, без учета критерия малозначительности дела.

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Кассационное обжалование судебных решений по делам, касающимся жалоб на действия государственного исполнителя, допускается независимо от признака малозначительности дела. В таких делах не применяются ограничения по цене иска, предусмотренные для малозначительных дел, а кассационное обжалование осуществляется на общих основаниях согласно ч. 2 ст. 389 ГПК Украины.

К таким выводам пришел Верховный Суд в составе Объединенной палаты Кассационного гражданского суда, обеспечивая единство судебной практики.

В рассматриваемом деле взыскатель в порядке судебного контроля подал жалобу на действия государственного исполнителя по приостановлению исполнительных действий в исполнительном производстве. Суды отказали в удовлетворении жалобы.

Постановлением Верховного Суда в составе коллегии судей Второй судебной палаты Кассационного гражданского суда дело было передано на рассмотрение ОП КГС ВС для решения вопроса о возможности кассационного обжалования судебных решений по жалобе в порядке судебного контроля за исполнением судебных решений, если предметом исполнения является решение по делу с ценой иска, не превышающей 250 размеров прожиточного минимума для трудоспособных лиц, а кассационная жалоба не содержит ссылок на случаи, указанные в подпунктах «а» – «г» п. 2 ч. 3 ст. 389 ГПК Украины.

Обеспечивая единство судебной практики и разрешая указанную правовую проблему, ОП КГС ВС сделала вывод, что при кассационном обжаловании определений суда первой инстанции по жалобам на действия (бездействие) органов государственной исполнительной службы или частного исполнителя не применяются ограничения по цене иска (250 размеров прожиточного минимума для трудоспособных лиц).

Одним из основных принципов судопроизводства является обеспечение права на кассационное обжалование судебного решения в случаях, установленных законом (п. 8 ч. 2 ст. 129 Конституции Украины, п. 9 ч. 3 ст. 2 ГПК Украины).

Стадия судебного контроля за исполнением судебных решений – это следствие исполнения или неисполнения судебного решения как завершающего этапа судебного процесса. Судебный контроль имеет свои особенности, отличающиеся от рассмотрения дел в порядке искового, отдельного и приказного производства. Предметом судебного рассмотрения в таких делах является соблюдение законодательства об исполнительном производстве государственными исполнителями, другими должностными лицами органа исполнительной службы или частными исполнителями.

Право на кассационное обжалование решений по жалобам на действия государственного исполнителя согласно п. 2 ч. 1 ст. 389 ГПК Украины не зависит от малозначительности дела и его рассмотрения в упрощенном исковом производстве. Ссылки на случаи, указанные в подпунктах «а» – «г» п. 2 ч. 3 ст. 389 ГПК Украины, не имеют значения в таких ситуациях, поскольку не требуют использования специальных оснований, предусмотренных в ГПК Украины. Такое кассационное обжалование допускается на общих основаниях, предусмотренных ч. 2 ст. 389 ГПК Украины.

Ссылка на постановление ОП КГС ВС от 5 мая 2025 года по делу № 176/1715/23 (производство № 61-13883сво24) будет добавлена после его обнародования в ЕГРСР.

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