Обновление Android от Google сделает краденые смартфоны непригодными

Google готовит обновление против обхода блокировки на Android.

Фото: MOYO

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Google готовит новое обновление системы защиты Android, которое должно серьезно усложнить использование похищенных смартфонов. Речь идет об усовершенствовании функции Factory Reset Protection (FRP), которая будет выявлять попытки обойти настройки без разрешения владельца и блокировать устройство. Об этом сообщает издание Android Authority.

FRP активируется, если кто-то пытается сбросить телефон до заводских настроек через меню восстановления или сервис «Найти мое устройство». После этого система требует подтвердить право собственности - войти в Google-аккаунт, который был связан с устройством, или ввести PIN-код, пароль или графический ключ. Без этого смартфон превращается в «кирпич».

Однако злоумышленники со временем научились обходить эту проверку, минуя мастер настроек. Именно на эту уязвимость и нацелено обновление: улучшенная версия FRP сможет распознать попытку обхода и принудительно сбросит смартфон до заводских настроек, заблокировав его до тех пор, пока владелец не подтвердит право на него.

Об этих изменениях Google объявила во время мероприятия The Android Show: I/O Edition. Ожидается, что нововведения станут доступными уже в этом году - вероятно, в одном из квартальных обновлений Android 16.

В компании надеются, что новая защита существенно уменьшит мотивацию к кражам смартфонов, ведь их будет практически невозможно перепродать или использовать без согласия владельца.

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