Оновлення Android від Google зробить крадені смартфони непридатними

Google готує оновлення проти обходу блокування на Android.

Фото: MOYO

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Google готує нове оновлення системи захисту Android, яке має серйозно ускладнити використання викрадених смартфонів. Йдеться про вдосконалення функції Factory Reset Protection (FRP), яка виявлятиме спроби обійти налаштування без дозволу власника та блокуватиме пристрій. Про це повідомляє видання Android Authority.

FRP активується, якщо хтось намагається скинути телефон до заводських налаштувань через меню відновлення або сервіс «Знайти мій пристрій». Після цього система вимагає підтвердити право власності — увійти в Google-акаунт, який був пов’язаний із пристроєм, або ввести PIN-код, пароль чи графічний ключ. Без цього смартфон перетворюється на «цеглину».

Однак зловмисники з часом навчилися обходити цю перевірку, оминаючи майстер налаштувань. Саме на цю вразливість і націлене оновлення: покращена версія FRP зможе розпізнати спробу обходу та примусово скине смартфон до заводських налаштувань, заблокувавши його доти, доки власник не підтвердить право на нього.

Про ці зміни Google оголосила під час заходу The Android Show: I/O Edition. Очікується, що нововведення стануть доступними вже цього року — ймовірно, в одному з квартальних оновлень Android 16.

У компанії сподіваються, що новий захист суттєво зменшить мотивацію до крадіжок смартфонів, адже їх буде практично неможливо перепродати чи використовувати без згоди власника.

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