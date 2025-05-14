Для чего в Киеве снова проводят гидравлические испытания — в КГГА ответили

В Киеве стартовали ежегодные гидравлические испытания теплосетей.

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В Киеве началась ежегодная кампания по проведению гидравлических испытаний теплосетей, которую проводит КП «Киевтеплоэнерго», сообщили в КГГА.

«Мы устраняем слабые места летом, чтобы избежать аварий в отопительный сезон, когда отключения могут затронуть сотни домов и создать дискомфорт для жителей», — отметил начальник отдела эксплуатации теплосетей Александр Пелипышин.

Благодаря такой профилактике в отопительном сезоне 2023–2024 года количество аварий сократилось на 15%.

В предприятии пояснили, что во время испытаний давление в трубах повышается на 25% сверх нормы, чтобы выявить уязвимые участки в системе. Именно это может вызывать значительные утечки воды, особенно из труб большого диаметра.

Процесс полностью контролируемый и безопасный: температура воды не превышает 40°C, а в зонах проверки дежурят аварийные бригады. В случае прорыва давление немедленно снижается, повреждение локализуется и устраняется, после чего сеть повторно проверяется.

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