До Землі летить астероїд завдовжки 366 метрів

До Землі наближається потенційно небезпечний астероїд.

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На наступному тижні – 24 травня поблизу Землі пролетить астероїд 387746 (2003 MH4), який вважається потенційно небезпечним.

Як вказали у Лабораторії реактивного руху NASA (JPL), довжина небесного об'єкта становить 366 метрів. Відстань від 387746 (2003 MH4) до планети Земля становитиме 6 676 580 км.

У разі, якщо астероїд наближається до нашої планети ближче, ніж орієнтовно 7,5 млн кілометрів, а розмір перевищує 150 метрів, тоді вважається «потенційно небезпечним». Цей космічний об’єкт підпадає одразу під обидва параметри.

Раніше ми розповідали, що у Землі з’явився ще один супутник, хоча і тимчасовий. Це був невеликий астероїд 2024 PT5, який на менш, ніж два місяці став «міні-Місяцем».

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