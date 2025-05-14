На аукціоні Sotheby's продали великий рідкісний блакитний діамант за $21,5 мільйона

Камінь із легендарної шахти Куллінан придбав приватний колекціонер зі США.

Джерело фото: Giuseppe CACACE / AFP

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На аукціоні Sotheby's у Женеві за 21,5 млн доларів США продали рідкісний блакитний діамант.

Як вказує France24, вишуканий яскраво-блакитний діамант вагою у 10,3 карата і орієнтовною вартістю 20 млн доларів США викликав запеклу боротьбу на аукціоні.

У Sotheby’s розповіли, що торги розпочалися з 9 млн швейцарських франків (10,8 млн доларів США), а продали камінь за 17,9 млн франків (21,5 млн доларів США).

Покупцем діаманта, який нещодавно був видобутий у легендарних шахтах Куллінан, що у Південно-Африканській Республіці, став приватний американський колекціонер. Його ім’я не розголошується.

Зазначається, що перед аукціоном у Женеві діамант був виставлений на показ на виставці Sotheby's в Абу-Дабі. Там він був представлений разом із сімома іншими надзвичайними діамантами та дорогоцінним камінням загальною вартістю понад 100 млн доларів США.

Джерело фото: Giuseppe CACACE / AFP

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