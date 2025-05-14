У Києві судитимуть посадовця КСУ, який за $15000 допомагав ухилянтам отримати «бронь»

Посадовець Конституційного Суду також пропонував додаткову «послугу» зі зняття їх з розшуку в ТЦК.

Фото: kyiv.npu.gov.ua

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У Києві судитимуть посадовця Конституційного Суду України, який за 15 тисяч доларів організував для призовників схему ухилення від мобілізації. Про це повідомила пресслужба столичної поліції.

«Правопорушник поєднував роботу в держустанові із адвокатською діяльністю та пропонував своїм клієнтам – чоловікам призовного віку – додаткову «послугу» зі зняття їх з розшуку в ТЦК, а також фіктивного працевлаштування на оборонному підприємстві з оформленням «броні», - заявили у поліції.

Під час досудового розслідування правоохоронці встановили, що адвокат пропонував своїм клієнтам, які не стали на військовий облік, оновити їх військово-облікові дані в ТЦК без їхньої особистої участі в процедурі та після цього фіктивно працевлаштувати їх до одного з критично важливих підприємств, яке «бронює» своїх працівників від мобілізації.

Зазначається, що підозрюваний запевнював клієнтів у тому, що має зв’язки із посадовцями одного зі столичних районних ТЦК та СП, а також посадовцем оборонного підприємства, які за грошову винагороду допоможуть «провернути схему». Такий «пакет» послуг для «клієнтів» коштував 15 000 доларів. Втім, встановлено двох клієнтів адвоката, які погодилися на «додаткову послугу».

Наразі досудове розслідування завершено, а обвинувальний акт скеровано на вирішення до суду. У поліції додали, що обвинуваченому загрожує до п’яти років позбавлення волі.

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