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Зачепив дзеркалом пенсіонерку, яка переходила дорогу — на Хмельниччині ув’язнили чоловіка за смертельну ДТП

22:54, 14 травня 2025
Чоловік не зреагував на дорожню ситуацію, не знизив швидкість і зачепив дзеркалом 82-річну жінку, яка переходила дорогу в недозволеному місці.
Зачепив дзеркалом пенсіонерку, яка переходила дорогу — на Хмельниччині ув’язнили чоловіка за смертельну ДТП
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На Хмельниччині суд визнав 64-річного чоловіка винним у смертельній ДТП, що сталася у вересні 2022 року. Про це повідомляє обласна прокуратура.

Водій, керуючи авто, не врахував дорожню обстановку, не знизив швидкість та зачепив боковим дзеркалом 82-річну жінку, яка переходила дорогу у непередбаченому для цього місці. Постраждала зазнала важкої черепно-мозкової травми та померла у лікарні.

За результатами розгляду справи суд призначив обвинуваченому покарання — 3 роки позбавлення волі та заборону керувати транспортними засобами на такий самий термін. Крім того, він має сплатити дітям загиблої компенсацію моральної шкоди у розмірі 922 тисячі гривень.

Чоловік своєї вини не визнав. Вирок ще не набрав законної сили та може бути оскаржений в апеляційному порядку.

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