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Украинцам напомнили, кому могут назначить досрочную пенсию по возрасту

07:00, 15 мая 2025
Пенсионный фонд напомнил перечень лиц, имеющих право на досрочную пенсию, и условия ее назначения.
Украинцам напомнили, кому могут назначить досрочную пенсию по возрасту
Фото: tsn.ua
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Главное управление Пенсионного фонда Украины в Черкасской области объяснило, кому могут назначить досрочную пенсию по возрасту.

Перечень лиц, имеющих право на досрочную пенсию, и условия ее назначения определены статьей 115 Закона Украины «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании».

Такое право имеют граждане, которые:

1) Имеют особый статус:

– участники боевых действий, лица с инвалидностью вследствие войны, члены семей погибших (умерших) Защитников и Защитниц Украины — после достижения мужчинами 55 лет, женщинами — 50 лет, при наличии страхового стажа не менее 25 лет у мужчин и не менее 20 лет у женщин;

– многодетные матери (родили пятерых и более детей), матери лиц с инвалидностью с детства или тяжело больных детей, которым не установлена инвалидность, при условии, что они:

  • воспитали детей до шестилетнего возраста;
  • достигли 50 лет;
  • имеют не менее 15 лет страхового стажа.

По выбору матери или в случае ее отсутствия, если воспитанием таких детей занимался отец, ему назначается досрочная пенсия по возрасту после достижения 55 лет и при наличии страхового стажа не менее 20 лет.

2) Уволенные за 1,5 года до достижения пенсионного возраста:

– в связи с изменениями в организации производства и труда, в том числе ликвидацией, реорганизацией, банкротством, перепрофилированием предприятия, учреждения, организации, сокращением численности или штата работников — при условии регистрации таких лиц в государственной службе занятости в течение 30 дней после увольнения и отсутствии в течение 7 календарных дней подходящей для них работы;

– в связи с выявленной непригодностью к занимаемой должности по состоянию здоровья.

Право на такую пенсию возникает при условии, что на момент увольнения лицо имеет страховой стаж, необходимый для назначения пенсии по возрасту в минимальном размере (35 лет — мужчины, 30 лет — женщины).

3) Имеют определенные заболевания:

– больные гипофизарным нанизмом (лилипуты), диспропорциональные карлики — после достижения мужчинами 45 лет, женщинами 40 лет и при наличии страхового стажа не менее 20 лет у мужчин и не менее 15 лет у женщин;

– лица с инвалидностью по зрению I группы и лица с инвалидностью с детства I группы — после достижения мужчинами 50 лет, женщинами 40 лет и при наличии страхового стажа не менее 15 лет у мужчин и не менее 10 лет у женщин.

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