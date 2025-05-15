TikTok запускает ИИ-инструмент для превращения фото в видео

TikTok запускает инструмент AI Alive для Stories.

Фото: Mobilaser

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TikTok представил новую функцию под названием AI Alive, которая позволяет пользователям оживлять статические фотографии, превращая их в короткие видео в формате TikTok Stories. Инструмент использует искусственный интеллект для добавления динамических эффектов, движений и звуков.

Новинка доступна исключительно через камеру TikTok Story Camera. Алгоритмы AI могут, например, анимировать небо на снимке, заставить облака плыть, а в кадре добавить звук прибоя - все это для создания атмосферного видео из одного фото. Функция также способна вдохнуть жизнь в групповые селфи, подчеркивая жесты, мимику и детали лиц.

Компания отмечает: все видео, созданные с помощью AI Alive, будут маркированы как сгенерированные искусственным интеллектом. Кроме того, в файлах будут содержаться метаданные C2PA, позволяющие идентифицировать ИИ-контент даже за пределами TikTok. Для безопасности контент проходит модерацию - платформа проверяет изображения перед обработкой.

Чтобы воспользоваться AI Alive, нужно открыть Story Camera - через синюю кнопку с плюсом на странице «Входящие» или в профиле - выбрать фото из альбома историй и нажать иконку AI Alive в правом меню редактирования.

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