TikTok запускає ШІ-інструмент для перетворення фото на відео

TikTok запускає інструмент AI Alive для Stories.

Фото: Mobilaser

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TikTok представив нову функцію під назвою AI Alive, яка дозволяє користувачам оживляти статичні фотографії, перетворюючи їх на короткі відео у форматі TikTok Stories. Інструмент використовує штучний інтелект для додавання динамічних ефектів, рухів і звуків.

Новинка доступна виключно через камеру TikTok Story Camera. Алгоритми AI можуть, наприклад, анімувати небо на знімку, змусити хмари пливти, а в кадрі додати звук прибою — усе це для створення атмосферного відео з одного фото. Функція також здатна вдихнути життя у групові селфі, підкреслюючи жести, міміку та деталі облич.

Компанія наголошує: всі відео, створені за допомогою AI Alive, будуть марковані як згенеровані штучним інтелектом. Крім того, у файлах міститимуться метадані C2PA, що дозволяють ідентифікувати ШІ-контент навіть поза межами TikTok. Для безпеки контент проходить модерацію — платформа перевіряє зображення перед обробкою.

Щоб скористатися AI Alive, потрібно відкрити Story Camera — через синю кнопку з плюсом на сторінці «Вхідні» або у профілі — обрати фото з альбому історій і натиснути іконку AI Alive у правому меню редагування.

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