Східний апеляційний суд узагальнив практику з корпоративних спорів за 2024 рік

У документі систематизовано ключові правові позиції судів Східного апеляційного округу та Верховного Суду.

Джерело фото: eag.court.gov.ua

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Східний апеляційний господарський суд проаналізував судову практику розгляду справ щодо корпоративних спорів та корпоративних прав за 2024 рік.

Зокрема, у документі нижче проаналізовано судову статистику, систематизовано і узагальнено правові висновки, викладені у судових рішеннях судів Східного апеляційного округу та Верховного Суду щодо спорів зазначеної категорії.

Даний аналіз містить такий зміст:

витребування із незаконного володіння частки у статутному капіталі;

визначення розміру статутного капіталу товариства та розмірів часток учасників товариства;

визнання недійсним договору купівлі-продажу частки у статутному капіталі товариства;

стягнення вартості частки в статутному капіталі товариства;

переведення на учасника товариства прав і обов'язків покупця частки у статутному капіталі, якщо переважне право такого учасника товариства є порушеним;

визнання недійсним рішення загальних зборів юридичної особи;

визнання недійсними положень Статуту товариства;

право учасника товариства на отримання частини прибутку товариства (дивідендів);

захист права на отримання інформації про діяльність юридичної особи;

спори про визнання трудових відносин припиненими;

спори між юридичною особою та її посадовою особою про відшкодування збитків, заподіяних юридичній особі діями (бездіяльністю) такої посадовою особи;

спори, що виникають у процесі реалізації процедури squeeze-out;

спори, пов'язані з виходом (виключенням) учасника зі складу юридичної особи;

інші корпоративні спори.

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