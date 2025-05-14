Практика судів
  1. Судова практика

Східний апеляційний суд узагальнив практику з корпоративних спорів за 2024 рік

18:12, 14 травня 2025
У документі систематизовано ключові правові позиції судів Східного апеляційного округу та Верховного Суду.
Східний апеляційний суд узагальнив практику з корпоративних спорів за 2024 рік
Джерело фото: eag.court.gov.ua
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Східний апеляційний господарський суд проаналізував судову практику розгляду справ щодо корпоративних спорів та корпоративних прав за 2024 рік.

Зокрема, у документі нижче проаналізовано судову статистику, систематизовано і узагальнено правові висновки, викладені у судових рішеннях судів Східного апеляційного округу та Верховного Суду щодо спорів зазначеної категорії.

Даний аналіз містить такий зміст:

  • витребування із незаконного володіння частки у статутному капіталі;
  • визначення розміру статутного капіталу товариства та розмірів часток учасників товариства;
  • визнання недійсним договору купівлі-продажу частки у статутному капіталі товариства;
  • стягнення вартості частки в статутному капіталі товариства;
  • переведення на учасника товариства прав і обов'язків покупця частки у статутному капіталі, якщо переважне право такого учасника товариства є порушеним;
  • визнання недійсним рішення загальних зборів юридичної особи;
  • визнання недійсними положень Статуту товариства;
  • право учасника товариства на отримання частини прибутку товариства (дивідендів);
  • захист права на отримання інформації про діяльність юридичної особи;
  • спори про визнання трудових відносин припиненими;
  • спори між юридичною особою та її посадовою особою про відшкодування збитків, заподіяних юридичній особі діями (бездіяльністю) такої посадовою особи;
  • спори, що виникають у процесі реалізації процедури squeeze-out;
  • спори, пов'язані з виходом (виключенням) учасника зі складу юридичної особи;
  • інші корпоративні спори.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

суд судова практика

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
ТЦК мобілізував чоловіка, але не оформив документи щодо його військового обліку та призову – апеляційний суд визнав дії ТЦК протиправними

Мобілізація – це не хаотичні дії, які здійснюються на власний розсуд, а діяльність, що врегульована приписами законодавства – апеляційний суд частково задовольнив позов чоловіка.

За військовослужбовцями зберігатимуть авторські права на винаходи – Рада підтримала законопроект

Статут внутрішньої служби ЗСУ також доповнять нормою, що наказом на військовослужбовця може бути покладено обов’язок здійснення інтелектуальної, творчої, у тому числі інноваційної, винахідницької або раціоналізаторської діяльності.

Верховна Рада скасувала фінальну співбесіду для кандидатів до апеляційних судів та ВАКС і прибрала вимогу 75% вірних відповідей на тесті з української державності

Верховна Рада прийняла закон, який спрощує конкурсні процедури для кандидатів до апеляційних судів, ВАКС, а також скасовує жорсткі вимоги до складення тесту на знання української державності.

Суд ЄС визнав протиправним засекречування листування Урсули фон дер Ляєн з очільником Pfizer

Суд Євросоюзу виніс вердикт у справі Pfizergate, яке може мати репутаційні наслідки для президентки Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн.

Верховна Рада заборонила усиновлювати дітей особам з психічними розладами

Парламент вніс зміни до Сімейного кодексу, розширивши перелік осіб, які не можуть усиновити дитину.

Контакти

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Відео
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Валерій Марчук
    Валерій Марчук
    заступник голови Чернівецького апеляційного суду