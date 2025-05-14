Східний апеляційний суд узагальнив практику з корпоративних спорів за 2024 рік

18:12, 14 травня 2025
У документі систематизовано ключові правові позиції судів Східного апеляційного округу та Верховного Суду.
Джерело фото: eag.court.gov.ua
Східний апеляційний господарський суд проаналізував судову практику розгляду справ щодо корпоративних спорів та корпоративних прав за 2024 рік.
Зокрема, у документі нижче проаналізовано судову статистику, систематизовано і узагальнено правові висновки, викладені у судових рішеннях судів Східного апеляційного округу та Верховного Суду щодо спорів зазначеної категорії.
Даний аналіз містить такий зміст:
- витребування із незаконного володіння частки у статутному капіталі;
- визначення розміру статутного капіталу товариства та розмірів часток учасників товариства;
- визнання недійсним договору купівлі-продажу частки у статутному капіталі товариства;
- стягнення вартості частки в статутному капіталі товариства;
- переведення на учасника товариства прав і обов'язків покупця частки у статутному капіталі, якщо переважне право такого учасника товариства є порушеним;
- визнання недійсним рішення загальних зборів юридичної особи;
- визнання недійсними положень Статуту товариства;
- право учасника товариства на отримання частини прибутку товариства (дивідендів);
- захист права на отримання інформації про діяльність юридичної особи;
- спори про визнання трудових відносин припиненими;
- спори між юридичною особою та її посадовою особою про відшкодування збитків, заподіяних юридичній особі діями (бездіяльністю) такої посадовою особи;
- спори, що виникають у процесі реалізації процедури squeeze-out;
- спори, пов'язані з виходом (виключенням) учасника зі складу юридичної особи;
- інші корпоративні спори.
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