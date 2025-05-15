Дзвонарство Михайлівського монастиря визнали культурною спадщиною

Традицію дзвонарства Свято-Михайлівського Золотоверхого монастиря внесли до Національного переліку нематеріальної культурної спадщини України.

Фото: mistokyia

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Міністерство культури та інформаційної політики України оголосило про включення традиції дзвонарства Свято-Михайлівського Золотоверхого монастиря до Національного переліку елементів нематеріальної культурної спадщини. Елемент отримав назву: «Традиція дзвонарства Свято-Михайлівського Золотоверхого монастиря: від набату до тридзвону перемоги».

Як повідомляє міністерство, ця духовна традиція бере початок ще з XV–XVI століть. Звук дзвонів супроводжував релігійні свята, міські події та виконував захисну функцію — попереджаючи про небезпеку. У трагічні моменти історії, як-от під час Революції Гідності у грудні 2013 року, саме набат із Михайлівського монастиря скликав киян на захист Майдану. Цей дзвін став символом спротиву і мужності.

У радянський період монастир було зруйновано, проте дзвонарська традиція збереглася — майстри передавали знання і вміння в інших церквах. Відродження монастиря розпочалося у 1997 році з відновлення монастирського муру, а вже у 1998-му відкрили відбудований собор і збудували нову дзвіницю.

Зараз на дзвіниці заввишки понад 48 метрів встановлено карильйон з 51 дзвоном — від маленьких, вагою 2 кг, до велетенських у 8 тонн. На цьому інструменті можна виконувати цілі мелодії, зберігаючи зв’язок із минулим і передаючи силу дзвону новим поколінням.

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