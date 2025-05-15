Звонарство Михайловского монастыря признали культурным наследием

Традицию звонарства Свято-Михайловского Златоверхого монастыря внесли в Национальный перечень нематериального культурного наследия Украины.

Фото: mistokyia

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Министерство культуры и информационной политики Украины объявило о включении традиции звонарства Свято-Михайловского Златоверхого монастыря в Национальный перечень элементов нематериального культурного наследия. Элемент получил название: «Традиция звонарства Свято-Михайловского Златоверхого монастыря: от набата до трезвона победы».

Как сообщает министерство, эта духовная традиция берет начало еще с XV-XVI веков. Звук колоколов сопровождал религиозные праздники, городские события и выполнял защитную функцию - предупреждая об опасности. В трагические моменты истории, например, во время Революции Достоинства в декабре 2013 года, именно набат из Михайловского монастыря созывал киевлян на защиту Майдана. Этот колокол стал символом сопротивления и мужества.

В советский период монастырь был разрушен, однако колокольная традиция сохранилась - мастера передавали знания и умения в других церквях. Возрождение монастыря началось в 1997 году с восстановления монастырской стены, а уже в 1998-м открыли отстроенный собор и построили новую колокольню.

Сейчас на колокольне высотой более 48 метров установлен карильон с 51 колоколом - от маленьких, весом 2 кг, до огромных в 8 тонн. На этом инструменте можно исполнять целые мелодии, сохраняя связь с прошлым и передавая силу колокола новым поколениям.

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