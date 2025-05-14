Восточный апелляционный суд обобщил практику по корпоративным спорам за 2024 год

18:12, 14 мая 2025
В документе систематизированы ключевые правовые позиции судов Восточного апелляционного округа и Верховного Суда.
Источник фото: eag.court.gov.ua
Восточный апелляционный хозяйственный суд проанализировал судебную практику рассмотрения дел по корпоративным спорам и корпоративным правам за 2024 год.
В частности, в нижеприведенном документе проанализирована судебная статистика, систематизированы и обобщены правовые выводы, изложенные в судебных решениях судов Восточного апелляционного округа и Верховного Суда по спорам указанной категории.
Данный анализ содержит следующий перечень тем:
- истребование из незаконного владения доли в уставном капитале;
• определение размера уставного капитала общества и размеров долей участников общества;
• признание недействительным договора купли-продажи доли в уставном капитале общества;
• взыскание стоимости доли в уставном капитале общества;
• перевод на участника общества прав и обязанностей покупателя доли в уставном капитале в случае нарушения его преимущественного права;
• признание недействительным решения общего собрания юридического лица;
• признание недействительными положений Устава общества;
• право участника общества на получение части прибыли общества (дивидендов);
• защита права на получение информации о деятельности юридического лица;
• споры о признании трудовых отношений прекращёнными;
• споры между юридическим лицом и его должностным лицом о возмещении убытков, причинённых юридическому лицу действиями (бездействием) такого должностного лица;
• споры, возникающие в процессе реализации процедуры squeeze-out;
• споры, связанные с выходом (исключением) участника из состава юридического лица;
• иные корпоративные споры.
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