Восточный апелляционный суд обобщил практику по корпоративным спорам за 2024 год

В документе систематизированы ключевые правовые позиции судов Восточного апелляционного округа и Верховного Суда.

Источник фото: eag.court.gov.ua

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Восточный апелляционный хозяйственный суд проанализировал судебную практику рассмотрения дел по корпоративным спорам и корпоративным правам за 2024 год.

В частности, в нижеприведенном документе проанализирована судебная статистика, систематизированы и обобщены правовые выводы, изложенные в судебных решениях судов Восточного апелляционного округа и Верховного Суда по спорам указанной категории.

Данный анализ содержит следующий перечень тем:

истребование из незаконного владения доли в уставном капитале;

• определение размера уставного капитала общества и размеров долей участников общества;

• признание недействительным договора купли-продажи доли в уставном капитале общества;

• взыскание стоимости доли в уставном капитале общества;

• перевод на участника общества прав и обязанностей покупателя доли в уставном капитале в случае нарушения его преимущественного права;

• признание недействительным решения общего собрания юридического лица;

• признание недействительными положений Устава общества;

• право участника общества на получение части прибыли общества (дивидендов);

• защита права на получение информации о деятельности юридического лица;

• споры о признании трудовых отношений прекращёнными;

• споры между юридическим лицом и его должностным лицом о возмещении убытков, причинённых юридическому лицу действиями (бездействием) такого должностного лица;

• споры, возникающие в процессе реализации процедуры squeeze-out;

• споры, связанные с выходом (исключением) участника из состава юридического лица;

• иные корпоративные споры.

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