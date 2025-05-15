Назначение экспертизы с целью поиска новых доказательств обвинения фактически представляет собой дополнительное расследование, что противоречит принципам уголовного процесса – Верховный Суд

Прокурор в жалобе указывал на необходимость назначения повторной экспертизы во время судебного производства для установления новых обстоятельств, которые не были известны на момент досудебного расследования.

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Направив в суд обвинительный акт, сторона обвинения тем самым признала собранные доказательства достаточными для доказывания виновности обвиняемых лиц. Сторона защиты не представляла в суде доказательства, которые бы опровергали выводы предоставленных стороной обвинения экспертиз. При таких обстоятельствах назначение экспертизы с целью поиска новых доказательств обвинения фактически представляет собой дополнительное расследование, что противоречит принципам уголовного процесса.

На это указал Верховный Суд коллегией судей Первой судебной палаты Кассационного уголовного суда в постановлении от 15 апреля 2025 года по делу №161/13558/19.

Обстоятельства дела

Местный суд приговором от 5 февраля 2024 года оправдал группу лиц по обвинению в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 203-2 Уголовного кодекса (обвинялись в занятии игорным бизнесом). Апелляционная инстанция оставила приговор без изменений.

Прокурор просил отменить обжалуемое постановление и назначить новое рассмотрение в апелляционном суде. Он считает, что апелляционный суд не устранил неполноту судебного разбирательства, допущенную судом первой инстанции, который отказался допросить нескольких свидетелей стороны обвинения и отклонил ходатайство о назначении повторной компьютерно-технической экспертизы, заявленное обвинением в связи с тем, что на момент досудебного расследования не было технической возможности получить информацию с зашифрованных флеш-накопителей.

Оценка Верховного Суда

Верховный Суд пришел к выводу, что кассационную жалобу прокурора следует оставить без удовлетворения.

Суд первой инстанции, обеспечив состязательность сторон, тщательно проверил предоставленные сторонами доказательства, провел их детальный анализ и дал надлежащую оценку каждому из них и их совокупности во взаимосвязи в соответствии со ст. 94 УПК. В приговоре подробно изложены основания оправдания и указаны мотивы, по которым суд отвергает доказательства обвинения, в том числе те, на которые ссылается прокурор в кассационной жалобе, а остальные считает недостаточными для доказывания виновности.

Относительно повторной компьютерно-технической экспертизы

Доводы прокурора в жалобе о необходимости назначения повторной экспертизы во время судебного производства обосновываются установлением новых обстоятельств, которые не были известны на момент досудебного расследования.

В данном производстве, как видно из его материалов, было назначено несколько экспертиз компьютерной техники и программного обеспечения, изъятого во время обысков оборудования, где ставился вопрос о наличии на объектах исследования программного обеспечения для проведения азартной игры.

Из заключений экспертов следует, что им не удалось получить ответы на поставленные вопросы по причине шифрования информации с помощью неизвестного крипто-ключа.

Во время апелляционного рассмотрения прокурор заявил ходатайство о назначении повторной компьютерно-технической экспертизы, поскольку эксперт сообщил в судебном заседании 17 июля 2023 года, что с момента проведения экспертиз в 2019 году некоторые программы усовершенствовались, что позволяет расшифровать неизвестный крипто-ключ, однако это потребует значительного времени (около года) и значительных технических ресурсов. Также он отметил, что орган досудебного расследования, назначая экспертизу в 2019 году, не ставил вопрос о дешифровке крипто-ключа и в дальнейшем с повторными экспертизами не обращался. В ходатайстве о назначении повторной экспертизы прокурор предлагал поставить те же вопросы, что и в предыдущих, с целью получения других выводов, тем самым ставя под сомнение ранее предоставленные стороной обвинения доказательства.

Суд отмечает, что, исходя из материалов дела и, в частности, из этих пояснений эксперта, факт наличия на носителях зашифрованной информации не является обстоятельством, которое не было известно на момент досудебного расследования. Об этом обстоятельстве сообщали эксперты в заключениях, однако сторона обвинения не ставила перед экспертами задачу осуществить попытки расшифровать эту информацию.

Суд обращает внимание на то, что, направив в суд обвинительный акт, сторона обвинения тем самым признала собранные доказательства достаточными для доказывания виновности обвиняемых лиц. Сторона защиты не представляла в суде доказательства, которые бы опровергали выводы предоставленных стороной обвинения экспертиз. При таких обстоятельствах назначение экспертизы с целью поиска новых доказательств обвинения фактически представляет собой дополнительное расследование, что противоречит принципам уголовного процесса.

При таких обстоятельствах Верховный Суд отклоняет доводы прокурора о неполноте судебного разбирательства в этой части.

Относительно допроса свидетелей

Суд неоднократно отмечал, что когда сторона требует отмены или изменения судебного решения, ссылаясь на нарушение, допущенное во время производства, она должна обосновать не только наличие такого нарушения, но и убедить, что оно существенно повлияло на возможности стороны отстаивать свою позицию в деле и не было исправлено в ходе уголовного производства. Для этого сторона, в частности, должна продемонстрировать, что во время уголовного производства она использовала процессуальные возможности, предоставленные уголовным процессуальным законодательством, для исправления ситуации, возникшей в результате предполагаемого нарушения.

Прокурор считает, что апелляционный суд не обратил внимания на необоснованность отказа судом первой инстанции допросить свидетелей, а также оперативного уполномоченного, который проводил НСРД.

Суд отмечает, что апелляционный суд не оставил без оценки эти доводы стороны обвинения и в постановлении привел убедительные мотивы их необоснованности.

Суд первой инстанции не отказывал в допросе свидетелей и неоднократно откладывал судебные заседания, чтобы предоставить прокурору возможность обеспечить их допрос, однако сторона обвинения этого не сделала из-за невозможности установления их местонахождения. Таким образом, суд первой инстанции соблюдал требования ст. 22, 26 УПК и не ограничивал сторону обвинения в реализации ее процессуальных прав.

Кроме того, Суд принимает во внимание, что прокурор ни во время рассмотрения дела в судах низших инстанций, ни в кассационной жалобе не указал, какие именно важные для принятия решения обстоятельства могли сообщить упомянутые лица.

Относительно оперативного уполномоченного, Суд отмечает, что сторона обвинения требовала его допроса в связи с тем, что лицо, привлеченное к проведению НСРД, не смогло сообщить суду первой инстанции какую-либо значимую информацию. Суд отмечает, что результаты НСРД зафиксированы в соответствующих протоколах, предоставленных суду стороной обвинения. Сторона обвинения в апелляционной и кассационной инстанциях не пояснила, что допрос оперативного уполномоченного, проводившего эти НСРД, мог добавить к этой информации. При таких обстоятельствах Суд отклоняет этот довод кассационной жалобы.

Итог

Таким образом, решение суда апелляционной инстанции о том, что установленные фактические обстоятельства дела не доказывают совершения оправданными инкриминируемого преступления, является обоснованным.

Апелляционный суд провел рассмотрение в соответствии с требованиями уголовного процессуального закона и, согласившись с выводами суда первой инстанции, предоставил мотивированные ответы на доводы, изложенные в апелляционной жалобе прокурора, которые в основном повторяются в его кассационной жалобе. Содержание постановления соответствует требованиям ст. 419 УПК.

Верховным Судом не установлено существенных нарушений норм материального и процессуального права, которые могли бы быть основаниями для отмены или изменения обжалуемого судебного решения, а потому Суд считает, что кассационную жалобу стороны обвинения следует оставить без удовлетворения.

Автор: Наталя Мамченко

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