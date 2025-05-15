Во Львовской области будут судить мать 3-летнего мальчика, который выпал из окна

В результате падения ребенок получил травмы средней степени тяжести и провел почти два месяца в больнице.

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Во Львовской области правоохранители завершили досудебное расследование и направили в суд обвинительный акт в отношении 41-летней женщины. Ее обвиняют в злостном неисполнении обязанностей по уходу за ребенком.

Как сообщила Львовская областная прокуратура, в марте в одном из сел Львовского района из балкона квартиры на пятом этаже выпал ребенок.

«Мать мальчика злоупотребляла алкогольными напитками и часто оставляла ребенка без присмотра», — заявили в прокуратуре.

Указывается, что в тот день, пока женщина спала, мальчик, которому на тот момент было 3 года, раздетый самостоятельно вышел на улицу, где его увидела соседка и привела домой.

Когда женщина снова уснула — ребенок вышел на балкон. Взобравшись на стул, мальчик перегнулся через окно и выпал, добавили в прокуратуре.

В результате падения он получил травмы средней степени тяжести и провел почти два месяца в больнице.

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