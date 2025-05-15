На Львівщині судитимуть матір 3-річного хлопчика, який випав із вікна

Внаслідок падіння від отримав травми середнього ступеню тяжкості та майже два місяці провів у лікарні.

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На Львівщині правоохоронці завершили досудове розслідування та скерували до суду обвинувальний акт щодо 41-річної жінки. Їй інкримінують злісне невиконання обов'язків по догляду за дитиною

Як повідомила Львівська обласна прокуратура, у березні в одному з сіл Львівського району з балкону квартири на п’ятому поверсі випала дитина.

«Матір хлопчика зловживала алкогольними напоями та часто залишала дитину без нагляду», - заявили у прокуратурі.

Зазначається, що у той день, доки жінка спала, хлопчик, якому на той час було 3 роки, роздягнутий самостійно вийшов на вулицю, де його побачила сусідка і привела додому.

Коли жінка знову заснула – дитина вийшла на балкон. Вилізши на стілець, хлопчик перехилився через вікно і випав, додали у прокуратурі.

Внаслідок падіння від отримав травми середнього ступеню тяжкості та майже два місяці провів у лікарні.

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