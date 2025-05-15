За умышленный обход санкций будут наказывать лишением свободы до 10 лет — комитет рекомендовал принять законопроект Президента

Правоохранительный комитет парламента рекомендовал принять за основу законопроект Владимира Зеленского, которым предлагается наказывать лишением свободы до 10 лет за нарушение или умышленный обход санкций.

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Комитет Верховной Рады по вопросам правоохранительной деятельности на внеочередном заседании рекомендовал принять в первом чтении законопроект 12406 о внесении изменений в Уголовный кодекс, УПК и Закон «О санкциях» относительно установления ответственности за нарушение санкций, инициированный Президентом Владимиром Зеленским.

Законопроектом предлагается предусмотреть:

криминализацию нарушения санкций, а также умышленного уклонения от санкций, что будет наказываться штрафом от 425 тысяч грн до 2,04 млн грн или лишением свободы на срок от 2 до 10 лет;

обязательное лишение права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок от 10 до 15 лет, а в отдельных случаях — конфискацию имущества;

возможность применения мер уголовно-правового характера к юридическим лицам в виде штрафа, конфискации имущества или ликвидации;

привлечение к уголовной ответственности не только подсанкционных лиц, но и должностных лиц, лиц, предоставляющих публичные услуги, и любых третьих лиц.

Как отметили в Комитете, это важно, поскольку в условиях полномасштабной агрессии РФ эффективная санкционная политика — это вопрос национальной безопасности.

Кроме того, в законодательстве на сегодняшний день отсутствует ответственность за нарушение и уклонение от санкций, что создает пространство для злоупотреблений.

По словам членов комитета, «документ учитывает евроинтеграционные обязательства Украины и лучшие международные практики, а также предусматривает комплексный механизм ответственности».

При этом сроки давности применяться не будут, как и для преступлений против основ национальной безопасности Украины. Подследственность будет закреплена за СБУ.

Так, в Уголовный кодекс вводится новая статья 114-3 «Нарушение специального экономического или иного ограничительного мероприятия (санкции) и/или умышленный обход санкций».

Согласно ей, за нарушение (невыполнение, препятствование выполнению) санкций и/или умышленный обход санкций предусматривается штраф от 425 тысяч грн до 850 тысяч грн или лишение свободы на срок от 2 до 6 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок от 10 до 15 лет.

Если такое деяние совершено должностным лицом или лицом, предоставляющим публичные услуги, либо повторно, либо по предварительному сговору группой лиц, либо в отношении предмета в крупном размере, оно будет наказываться штрафом до 2 040 000 грн или лишением свободы на срок от 3 до 7 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок от 10 до 15 лет.

Если преступление совершено организованной группой или должностным лицом, занимающим ответственное или особо ответственное положение, либо в отношении предмета в особо крупном размере, оно будет наказываться лишением свободы на срок от 6 до 10 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок от 10 до 15 лет и с конфискацией имущества или без таковой.

Лицо, кроме организатора, руководителя организованной группы или преступной организации, совершившее такие деяния, освобождается от уголовной ответственности, если до уведомления о подозрении оно сообщило о преступлении и способствовало его раскрытию или предотвращению деятельности организованной группы или преступной организации.

В изменениях к статье 382 УК предусмотрят, что умышленное неисполнение или препятствование исполнению судебного решения о применении санкции, предусмотренной пунктом 1-1 ч. 1 статьи 4 Закона «О санкциях», наказывается лишением свободы на срок от 3 до 8 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет.

Также предлагается установить специальную конфискацию за совершенное преступление.

Изменения в УПК закрепляют предметную подследственность за органами безопасности и позволяют проводить специальное досудебное расследование (in absentia) по предлагаемому составу преступления.

Изменения в Закон «О санкциях» предусматривают такие формы уклонения от санкций:

приобретение заблокированных активов или совершение действий по их перемещению, преобразованию, сокрытию или маскировке;

доведение до банкротства или фиктивное банкротство субъекта хозяйственной деятельности, в отношении которого или конечного бенефициарного собственника которого применена санкция в виде блокирования активов.

Также законопроектом предусматриваются общие положения о международном сотрудничестве государственных органов Украины с соответствующими органами иностранных государств в рамках обмена опытом и информацией в сфере формирования и реализации государственной санкционной политики.

Автор: Наталя Мамченко

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