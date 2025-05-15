За умисний обхід санкцій будуть карати позбавленням волі до 10 років — комітет рекомендував прийняти законопроект Президента

Правоохоронний комітет парламенту рекомендував прийняти за основу законопроект Володимира Зеленського, яким пропонується карати позбавленням волі до 10 років за порушення чи умисний обхід санкцій.

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Комітет Верховної Ради з питань правоохоронної діяльності на позачерговому засіданні рекомендував прийняти у першому читанні законопроект 12406 про внесення змін до Кримінального кодексу і КПК та Закону «Про санкції» щодо встановлення відповідальності за порушення санкцій, який ініціював Президент Володимир Зеленський.

Законопроектом пропонується передбачити:

криміналізацію за порушення санкції, а також умисний обхід санкцій, що каратиметься штрафом від 425 тисяч грн до 2,04 млн грн або позбавленням волі на строк від 2 до 10 років

обов’язкове позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк від 10 до 15 років, а в окремих випадках – конфіскацію майна

можливість застосування заходів кримінально-правового характеру до юридичних осіб у виді штрафу або конфіскації майна та ліквідації

притягнення до кримінальної відповідальності не лише для підсанкційних осіб, а й для службових осіб, осіб, що надають публічні послуги, та будь-яких третіх осіб.

Як зазначили у Комітеті, це важливо, бо в умовах повномасштабної агресії РФ ефективна санкційна політика – це питання національної безпеки.

Крім того, сьогодні в законодавстві відсутня відповідальність за порушення та обхід санкцій – це створює простір для зловживань.

За словами членів комітету, «документ враховує євроінтеграційні зобов’язання України та найкращі міжнародні практики, а також передбачає комплексний механізм відповідальності».

При цьому давність застосовуватися не буде, які і для злочинів проти основ національної безпеки України. Підслідність буде закріплена за СБУ.

Так, до Кримінального кодексу вводиться нова стаття 114-3 «Порушення спеціального економічного чи іншого обмежувального заходу (санкції) та/або умисний обхід санкції».

Відповідно до неї за порушення (невиконання, перешкоджання виконанню) санкції та/або умисний обхід санкції буде передбачено штраф від 425 тисяч грн до 850 тисяч грн або позбавлення волі на строк від 2 до 6 років, з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк від 10 до 15 років.

Якщо таке діяння вчинене службовою особою чи особою, яка надає публічні послуги, або повторно, або за попередньою змовою групою осіб чи стосовно предмета у великому розмірі, то воно буде каратися штрафом до 2 040 000 грн або позбавленням волі на строк від 3 до 7 років, з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк від 10 до 15 років.

Якщо злочин вчинено організованою групою або службовою особою, яка займає відповідальне чи особливо відповідальне становище, або стосовно предмета в особливо великому розмірі, то він буде каратися позбавленням волі на строк від 6 до 10 років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк від 10 до 15 років та з конфіскацією майна або без такої.

Особа, крім організатора, керівника організованої групи чи злочинної організації, яка вчинила такі діяння, звільняється від кримінальної відповідальності, якщо до повідомлення їй про підозру вона заявила про цей злочин та сприяла його розкриттю або запобіганню діяльності організованої групи чи злочинної організації.

У змінах до статті 382 КК передбачать, що умисне невиконання або перешкоджання виконанню судового рішення про застосування санкції, передбаченої пунктом 1-1 ч. 1 статті 4 Закону «Про санкції», караються позбавленням волі на строк від 3 до 8 років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до 3 років.

Також пропонується встановити спеціальну конфіскацію за вчинений злочин.

Зміни до КПК закріплюють предметну підслідність за органами безпеки та уможливлюють спеціальне досудове розслідування (in absentia) пропонованого складу злочину.

Зміни до Закону «Про санкції» передбачають такі форми обходу санкцій:

набуття заблокованих активів або вчинення дій щодо їх переміщення, перетворення, приховування чи маскування;

доведення до банкрутства чи фіктивне банкрутство суб’єкта господарської діяльності, щодо якого чи щодо кінцевого бенефіціарного власника якого застосовано санкцію у виді блокування активів.

Також законопроектом передбачаються загальні положення про міжнародне співробітництво державних органів України із відповідними органами іноземних держав у межах обміну досвідом та інформацією у сфері формування і реалізації державної санкційної політики.

Автор: Наталя Мамченко

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