Практика судов
  1. Фото
  2. / В мире

В Британии создали новый сорт розы в честь принцессы Уэльской Кейт Миддлтон, фото

23:20, 11 мая 2025
Средства от продаж Catherine's Rose пойдут в поддержку онкобольных.
В Британии создали новый сорт розы в честь принцессы Уэльской Кейт Миддлтон, фото
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В Великобритании представили новый сорт розы в честь принцессы Уэльской Кейт Миддлтон. Средства от продаж направят на поддержку онкобольных. Об этом сообщает Королевское садоводческое общество (RHS).

RHS объявило о появлении нового сорта розы под названием Catherine’s Rose — в честь принцессы Уэльской.

Цветок символизирует целительную силу природы и должен привлечь внимание к важности пребывания на свежем воздухе для психологического и физического здоровья.

Catherine’s Rose — это флорибунда с нежными кораллово-розовыми лепестками и ярким ароматом с нотками рахат-лукума и манго. Куст обильно цветёт, привлекает опылителей и подходит для выращивания в открытом грунте, контейнерах или в виде живой изгороди.

С каждого проданного куста 5 фунтов стерлингов будут перечислены на благотворительность — в фонд Royal Marsden Cancer Charity. Средства пойдут на создание специальной обучающей программы для медицинских работников по всей стране, которая поможет пациентам проходить реабилитацию и вести полноценную жизнь после лечения рака.

«Мы рады, что новая роза не только поддержит работу Royal Marsden, но и напомнит о важности природы и садоводства для здоровья», — отметила генеральный директор RHS Клэр Маттерсон.

Роза Catherine’s Rose будет доступна для предварительного заказа онлайн с 9 мая 2025 года на сайтах RHS Plants и Harkness Roses. Поставки начнутся осенью в виде растений с «голым корнем» (без земли вокруг корней) по цене £29.99, а также в горшках — за £34.99.

Всего в 2025 году планируется выпустить 15 000 таких растений. Следующая партия появится весной и осенью 2026 года.

Ранее сообщалось, что китайские ученые проанализировали геномы разнообразных современных роз и пришли к выводу: все они имеют одного предка — желтый однолепестковый цветок.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Великобритания Великобритания

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Учительницу обвинили в травле ученицы с нетрадиционной ориентацией, но суд встал на защиту классного руководителя

Непростая ЛГБТ история у одной из гимназий Днепра.

За публичное отождествление адвоката с клиентом смогут штрафовать — комитет рекомендовал принять закон

Также в новой редакции будет изложена статья Уголовного кодекса, которая предусматривает ответственность за вмешательство в деятельность адвоката.

Для бывших прокуроров, правоохранителей и депутатов смягчат ограничения для участия в конкурсе в ВАКС

Законодатели собираются убрать для кандидатов в ВАКС ограничение в 10 лет после занятия должности в органах прокуратуры или в правоохранительных органах.

Депутаты предлагают отменить финальное собеседование для кандидатов в апелляционные суды и ВАКС и убрать требование 75% правильных ответов на тесте по украинской государственности

Верховная Рада сможет быстро принять законопроект, который упрощает конкурсные процедуры для кандидатов в апелляционные суды и расширяет круг потенциальных претендентов в ВАКС.

В Государственном реестре военнослужащих будут собирать и хранить данные о военнослужащих Вооруженных Сил Украины и Госспецтранспорта

Создание и функционирование Реестра военнослужащих, в том числе создание программно-технических средств Реестра, будет осуществляться за счет средств международной технической помощи и финансовой помощи международных организаций.

Контакты

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Идентификатор медиа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Видео
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Віктор Данилишин
    Віктор Данилишин
    суддя Окружного адміністративного суду міста Києва
  • Сергій Клопот
    Сергій Клопот
    суддя Чернігівського окружного адміністративного суду
  • Василь Ключкович
    Василь Ключкович
    заступник голови суддя Шостого апеляційного адміністративного суду
  • Сергій Лапій
    Сергій Лапій
    суддя Київського окружного адміністративного суду
  • Тетяна Малишенко
    Тетяна Малишенко
    голова Славутицького міського суду Київської області