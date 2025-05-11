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Популярные препараты против ожирения Ozempic и Wegovy могут улучшать психическое здоровье, — ученые

22:53, 11 мая 2025
Исследование показало, что инъекции не только способствуют похудению, но и снижают тревожность, улучшают настроение и качество жизни, в частности, у людей с психическими расстройствами.
Популярные препараты против ожирения Ozempic и Wegovy могут улучшать психическое здоровье, — ученые
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Препараты для снижения веса, подавляющие аппетит, могут быть полезны не только для тела, но и для психического здоровья. К такому выводу пришли учёные из Университета Берна (Швейцария), которые представили результаты своего исследования на Европейском конгрессе по вопросам ожирения в Малаге. Об этом сообщает The Guardian.

Исследователи установили, что инъекции GLP-1 (агонисты рецепторов глюкагоноподобного пептида-1), включая семаглутид (торговые названия Ozempic, Wegovy), не только способствуют снижению веса, но и положительно влияют на настроение, общее самочувствие и качество жизни. Эти эффекты оказались выраженнее, чем у инсулина и других противодиабетических препаратов.

Более того, исследование показало, что инъекции безопасны даже для людей, принимающих антипсихотики или антидепрессанты. Применение GLP-1 не связано с повышением риска психических расстройств или необходимостью госпитализации из-за осложнений психического характера.

Согласно результатам пяти отдельных исследований, эти препараты улучшали психоэмоциональное состояние у людей с шизофренией, биполярным аффективным расстройством и клинической депрессией. У пациентов без психиатрических диагнозов препараты GLP-1 также показали лучший эффект для психического здоровья по сравнению с инсулином.

Доктор Зигрид Брайт, главный автор исследования, пояснила: «GLP-1-препараты могут обладать антидепрессивным и анксиолитическим эффектом — возможно, благодаря своим противовоспалительным и антиоксидантным свойствам, которые снижают нейровоспаление».

Учёные подчёркивают: это особенно важно, поскольку люди с тяжёлыми психическими расстройствами в три раза чаще страдают от ожирения по сравнению с остальной частью населения.

Доктор Эд Беверидж из Королевского колледжа психиатров Великобритании подчеркнул, что пациенты с психическими заболеваниями должны иметь приоритетный доступ к этим препаратам, если врач считает их применение обоснованным.

Рэйчел Хастингс-Каплан из благотворительной организации Rethink Mental Illness отметила, что физическое здоровье людей с тяжёлыми психическими расстройствами часто игнорируется, что приводит к преждевременной смерти — в среднем на 20 лет раньше, чем у остального населения. Одной из причин этого является необходимость приёма антипсихотиков, которые, несмотря на эффективность в лечении симптомов, негативно сказываются на физическом состоянии.

«Инъекции для похудения — это важное и обнадёживающее направление, но всё же временное решение. Нужно больше инвестиций в долгосрочные методы лечения, которые улучшат психическое здоровье без серьёзных побочных эффектов», — добавила она.

Эксперты подчёркивают: такие препараты должны применяться только по назначению врача, под медицинским наблюдением и с особой осторожностью у людей, подверженных риску расстройств пищевого поведения.

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