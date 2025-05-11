Практика судів
  1. Суспільство
  2. / У світі

Популярні препарати проти ожиріння Ozempic і Wegovy можуть покращувати психічне здоров’я, — вчені

22:53, 11 травня 2025
Дослідження показало, що ін’єкції не лише сприяють схудненню, а й знижують тривожність, покращують настрій і якість життя, зокрема у людей із психічними розладами.
Популярні препарати проти ожиріння Ozempic і Wegovy можуть покращувати психічне здоров’я, — вчені
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Препарати для зниження ваги, що пригнічують апетит, можуть бути корисними не лише для тіла, а й для психічного здоров’я. Такого висновку дійшли вчені з Університету Берна (Швейцарія), які представили результати дослідження на Європейському конгресі з питань ожиріння в Малазі. Про це повідомляє The Guardian.

Науковці з’ясували, що ін’єкції GLP-1 (агоністи рецепторів глюкагоноподібного пептиду-1), до яких належить семаглутід (відомий під торговими назвами Ozempic, Wegovy), не лише ефективні для зниження ваги, а й мають позитивний вплив на настрій, загальне самопочуття та якість життя. Причому ці ефекти виявились сильнішими, ніж у випадку з інсуліном або іншими протидіабетичними засобами.

Більше того, дослідження показало, що ін’єкції безпечні навіть для людей, які приймають антипсихотики або антидепресанти. Вони не спричиняють нових психічних розладів і не збільшують ризику госпіталізації через психологічні ускладнення.

Згідно з результатами п’яти досліджень, GLP-1 препарати покращили психоемоційний стан у людей із шизофренічними розладами, біполярним афективним розладом та великою депресією. У людей без психічних діагнозів ці засоби також сприяли покращенню психічного здоров’я більше, ніж інсулін.

Докторка Зіґрід Брайт, головна авторка дослідження, пояснює: «GLP-1 препарати можуть мати антидепресивну та протитривожну дію — ймовірно, завдяки своїм протизапальним і антиоксидантним властивостям, які зменшують нейрозапалення».

Це особливо актуально, зазначають дослідники, адже люди з психічними розладами втричі частіше страждають від ожиріння, ніж решта населення.

Доктор Ед Беверідж з Королівського коледжу психіатрів Великої Британії наголосив, що пацієнти з психічними хворобами повинні мати пріоритетний доступ до таких препаратів, якщо це медично доцільно.

Раїчел Гастінгс-Каплан із благодійної організації Rethink Mental Illness зазначила, що фізичне здоров’я людей із важкими психічними розладами часто залишається поза увагою, що призводить до передчасної смерті — в середньому на 20 років раніше за інших. Однією з причин є необхідність приймати антипсихотики, які, попри терапевтичний ефект, негативно впливають на фізичний стан.

«Ці ін’єкції для зниження ваги — важливий і обнадійливий напрям, але це лише тимчасове рішення. Потрібно більше інвестувати у довготривалі методи лікування, які не матимуть важких побічних ефектів», — додала вона.

Експерти наголошують: такі препарати мають застосовуватися виключно за рецептом лікаря, під наглядом медиків, із особливою обережністю для людей із ризиком розладів харчової поведінки.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

охорона здоров'я

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
КПК не визначає обов'язковою умовою затримання особи відеофіксацію та участь захисника і понятих – Верховний Суд

Також Верховний Суд вказав, що КПК не ставить перед поліцейським вимоги вже в момент затримання переконатися поза розумним сумнівом у тому, що особа, яку він підозрює у вчиненні злочину, насправді його вчинила.

У КК і КПК усунуть проблеми з порядком звільнення від кримінальної відповідальності поновлених на службі військових, які раніше вчинили СЗЧ чи дезертирство

У Верховній Раді зареєстрували розроблені Міноборони зміни до Кримінального кодексу та КПК щодо порядку звільнення від кримінальної відповідальності військовослужбовців, які добровільно повернулися на службу після самовільного залишення військової частини чи дезертирства.

Суди зможуть частіше розглядати кримінальні провадження за відсутності учасників – комітет рекомендував прийняти закон

Зокрема, задля унеможливлення зловживання процесуальними правами стороною захисту депутати пропонують розширити сферу застосування письмового провадження у КПК.

Верховний Суд пояснив умови для визнання поважною причиною пропуску процесуального строку через запровадження воєнного стану

Працівники прокуратури виїжджали з територій, що були на той час окуповані – чи є це поважною причиною пропуску строку, пояснив Верховний Суд.

Президент вніс до Ради зміни до закону про АРМА, які дозволять без згоди власника реалізувати майно, що належить пов’язаним з РФ особам

У законі про АРМА пропонується передбачити, що за рішенням слідчого судді майно осіб, пов’язаних з РФ, може бути передано для реалізації без згоди власника до винесення обвинувального вироку або до рішення про спецконфіскацію чи визнання активів необґрунтованими.

Контакти

© 2010-2024 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Оксана Куриленко
    Оксана Куриленко
    суддя Київського районного суду м. Одеси
  • Віктор Чаплицький
    Віктор Чаплицький
    суддя Київського районного суду м. Одеси