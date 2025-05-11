Популярні препарати проти ожиріння Ozempic і Wegovy можуть покращувати психічне здоров’я, — вчені

Дослідження показало, що ін’єкції не лише сприяють схудненню, а й знижують тривожність, покращують настрій і якість життя, зокрема у людей із психічними розладами.

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Препарати для зниження ваги, що пригнічують апетит, можуть бути корисними не лише для тіла, а й для психічного здоров’я. Такого висновку дійшли вчені з Університету Берна (Швейцарія), які представили результати дослідження на Європейському конгресі з питань ожиріння в Малазі. Про це повідомляє The Guardian.

Науковці з’ясували, що ін’єкції GLP-1 (агоністи рецепторів глюкагоноподібного пептиду-1), до яких належить семаглутід (відомий під торговими назвами Ozempic, Wegovy), не лише ефективні для зниження ваги, а й мають позитивний вплив на настрій, загальне самопочуття та якість життя. Причому ці ефекти виявились сильнішими, ніж у випадку з інсуліном або іншими протидіабетичними засобами.

Більше того, дослідження показало, що ін’єкції безпечні навіть для людей, які приймають антипсихотики або антидепресанти. Вони не спричиняють нових психічних розладів і не збільшують ризику госпіталізації через психологічні ускладнення.

Згідно з результатами п’яти досліджень, GLP-1 препарати покращили психоемоційний стан у людей із шизофренічними розладами, біполярним афективним розладом та великою депресією. У людей без психічних діагнозів ці засоби також сприяли покращенню психічного здоров’я більше, ніж інсулін.

Докторка Зіґрід Брайт, головна авторка дослідження, пояснює: «GLP-1 препарати можуть мати антидепресивну та протитривожну дію — ймовірно, завдяки своїм протизапальним і антиоксидантним властивостям, які зменшують нейрозапалення».

Це особливо актуально, зазначають дослідники, адже люди з психічними розладами втричі частіше страждають від ожиріння, ніж решта населення.

Доктор Ед Беверідж з Королівського коледжу психіатрів Великої Британії наголосив, що пацієнти з психічними хворобами повинні мати пріоритетний доступ до таких препаратів, якщо це медично доцільно.

Раїчел Гастінгс-Каплан із благодійної організації Rethink Mental Illness зазначила, що фізичне здоров’я людей із важкими психічними розладами часто залишається поза увагою, що призводить до передчасної смерті — в середньому на 20 років раніше за інших. Однією з причин є необхідність приймати антипсихотики, які, попри терапевтичний ефект, негативно впливають на фізичний стан.

«Ці ін’єкції для зниження ваги — важливий і обнадійливий напрям, але це лише тимчасове рішення. Потрібно більше інвестувати у довготривалі методи лікування, які не матимуть важких побічних ефектів», — додала вона.

Експерти наголошують: такі препарати мають застосовуватися виключно за рецептом лікаря, під наглядом медиків, із особливою обережністю для людей із ризиком розладів харчової поведінки.

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