У Британії створили новий сорт троянди на честь принцеси Уельської Кейт Міддлтон, фото

Кошти від продажу Catherine’s Rose підуть на підтримку онкохворих.

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У Британії презентували новий сорт троянди на честь принцеси Уельської Кейт Міддлтон. Кошти від продажу підуть на підтримку онкохворих. Про це повідомляє Королівське садівниче товариство (RHS).

RHS оголосило про появу нового сорту троянди під назвою Catherine’s Rose — на честь принцеси Уельської.

Квітка має символізувати цілющу силу природи та привернути увагу до важливості перебування на свіжому повітрі для психологічного та фізичного здоров’я.

Catherine’s Rose — це флорибунда з ніжними коралово-рожевими пелюстками, що мають виразний аромат із нотками рахат-лукуму та манго. Кущ квітне рясно, приваблює запилювачів і підходить для вирощування у відкритому ґрунті, контейнерах або живоплотах.

З кожного проданого куща 5 фунтів стерлінгів перераховуватимуть на благодійність — до фонду Royal Marsden Cancer Charity. Кошти підуть на створення спеціальної навчальної програми для медичних працівників у сфері онкології по всій країні, яка допоможе пацієнтам краще проходити реабілітацію та жити повноцінно після лікування раку.

«Ми раді, що нова троянда не тільки підтримає роботу Royal Marsden, а й нагадає про важливість природи й садівництва для здоров’я», — зазначила генеральна директорка RHS Клер Маттерсон.

Троянда Catherine’s Rose буде доступна для попереднього замовлення онлайн із 9 травня 2025 року через сайти RHS Plants та Harkness Roses. Рослини поставлятимуться восени у вигляді «оголеного кореня» (без ґрунту навколо кореневої системи), вартість — £29.99, або у горщиках — £34.99.

Усього у 2025 році буде доступно 15 000 таких рослин. Наступна партія з’явиться навесні та восени 2026 року.

Раніше повідомлялося, що китайські вчені проаналізували геноми різноманітних сучасних троянд і дійшли висновку: усі вони мають одного предка — жовту однопелюсткову квітку.

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