На Житомирщине мужчина спрятался на дереве от ГПСУ, но план провалился

Скрыться среди ветвей не удалось.

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На Житомирщине мужчина планировал забраться на дерево и «исчезнуть» от пограничников, но план не сработал. Как сообщили в ГПСУ, пограничники обнаружили нарушителя в необычном месте.

Пограничники сняли с дерева 41-летнего мужчину, который незаконно проник в пограничную зону без права пребывания там и без военно-учетных документов.

По словам мужчины, он залез на дерево, надеясь избежать встречи с ГПСУ.

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